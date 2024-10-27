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Разгон М
Loongson представляет новые процессоры «Три мушкетёра» для глобальной конкуренции с Intel и AMD
Новая линейка включает в себя три процессора: Loongson 3A6000, 3B6000M и 3C6000. Loongson 3A6000 уже доступен на рынке, о 3B6000M известно немного, за исключением того, что он будет оснащён графическими и вычислительными ядрами GPGPU. Ожидается, что серверный процессор 3C6000 поступит в продажу в четвёртом квартале 2024 года.

Китайская компания Loongson, активно развивающаяся в области производства полупроводников, за 22 года зарекомендовала себя как ведущий разработчик процессоров. В этом году компания представила свою новую линейку процессоров четвертого поколения под названием «Три мушкетёра» (Three Musketeers). Эти процессоры нацелены на сокращение производственного разрыва между китайскими и западными процессорами, такими как Intel и AMD, предлагая новые решения для высокопроизводительных вычислительных задач.

Серия «Три мушкетёра» включает три мощных процессора: Loongson 3A6000, 3B6000M и 3C6000. Уже сейчас на рынке доступен процессор Loongson 3A6000, обладающий высокими характеристиками для решения сложных задач. О модели 3B6000M пока что известно немного: его оснастят ядрами GPGPU для выполнения графических и вычислительных операций. Третий процессор в линейке — 3C6000, предназначенный для серверных решений, и его выпуск запланирован на четвертый квартал 2024 года

Для разработки этой серии компания Loongson применяет уникальную методологию «Tock-Tock2-Tick». Она предполагает два этапа оптимизации конструкции перед обновлением производственного процесса. Такой подход помогает достигать высокой производительности на основе уже имеющихся технологий и способствует улучшению энергоэффективности. Этот процесс сравним с мировыми стандартами производства на 7-нм техпроцессе.

Процессоры Loongson нового поколения будут поддерживать интерфейс PCIe, что откроет широкие возможности для подключения различного оборудования, включая видеокарты, сетевые адаптеры, RAID-контроллеры и прочие устройства. Высокоскоростные порты PCIe позволяют интегрировать процессоры с периферийными устройствами, расширяя их возможности для решения сложных задач и улучшая гибкость использования в серверных решениях.

Как сообщает Fast Technology, компания Loongson делает акцент на независимых исследованиях IP ядра, что позволяет добиться высоких показателей производительности в одноядерных вычислениях. Этот подход напоминает стратегию Intel по созданию конкурентоспособных процессоров. Независимое развитие IP ядра гарантирует, что Loongson сможет продолжать развивать собственные решения и избегать зависимости от сторонних технологий.

В рамках будущего развития серии «Три мушкетёра» компания уже анонсировала выход улучшенной модели — Loongson 3B6600. Планируется, что в первой половине следующего года он будет представлен на рынке и, как и 3B6000M, получит графические и вычислительные ядра GPGPU. Новая модель обеспечит еще более высокую производительность и станет значительным шагом на пути к созданию высококонкурентных продуктов.

#amd #intel #процессоры #gpgpu #loongson #вычислительные ядра #графические #серверные приложения
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