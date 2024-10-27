Синдала представляет собой комплекс с тремя отелями, яхт-клубами, полями для гольфа и пляжами. Демонстрация Синдалы станет первым случаем, когда посторонних пригласят на Неом, и, как сообщает Bloomberg, группа гостей состоит из «артистов и влиятельных лиц».

Саудовская Аравия активно готовится к масштабной презентации мегаполиса Неом на ежегодной инвестиционной конференции «Будущее инвестиций», которая пройдёт в столице страны, Эр-Рияде, с 29 по 31 октября. На этом мероприятии вниманию избранной группы гостей представят новый проект – остров Синдала, который станет уникальным курортным комплексом в Красном море. Данное событие является значимым этапом для Неома и позволит Саудовской Аравии показать миру свое видение высокотехнологичного будущего.

Синдала, островной курортный комплекс, включающий три роскошных отеля, яхт-клубы, поля для гольфа и белоснежные пляжи, станет настоящим оазисом для посетителей Неома. Этот проект знаменует собой первый случай, когда гостей из других стран пригласят посетить объекты Неома. По информации Bloomberg, среди гостей мероприятия будут известные деятели искусства и влиятельные личности.

Неом — одна из главных составляющих амбициозного плана Saudi Vision 2030, направленного на диверсификацию экономики и сокращение зависимости от нефти. Стратегия Vision 2030 предусматривает превращение Саудовской Аравии в центр высоких технологий и элитного туризма, а также в лидера по снижению углеродного следа в производстве и других отраслях.

Одним из ключевых объектов в Неоме станет футуристический центр Line, который, по планам, будет представлять собой «умный город» с инновационными решениями. Line будет настолько технологически продвинутым, что в нём планируется разместить больше роботов, чем людей. В дополнение к этому, Неом предложит своим посетителям уникальные развлечения, включая круглогодичный горнолыжный курорт с искусственным снегом и тематические парки, объединяющие виртуальные и физические миры.

Общая оценка затрат на строительство и развитие Неома составляет внушительные $1,5 триллиона, при этом официальная стоимость проекта зафиксирована на уровне $500 миллиардов. Однако проект Неом также привлекает внимание международного сообщества из-за предполагаемых нарушений прав человека. В частности, генеральный директор и основатель компании Solar Water, Малкольм Ав, отказался от контракта на $100 миллионов после того, как узнал, что для строительства мегаполиса были снесены деревни.

Международные правозащитные организации и ООН выразили обеспокоенность рядом аспектов проекта. В мае 2023 года эксперты ООН заявили о возможных угрозах казни трёх представителей племени Хувайтат, которые, предположительно, выступили против строительства Неома. Несмотря на эти тревожные сигналы, проект остаётся одним из самых амбициозных и инновационных в мире.