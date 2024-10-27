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Новый Snapdragon 8 Elite превосходит Ryzen Z1 Extreme в 3DMark тестах
Как минимум в 3DMark Steel Nomad Light новая платформа Qualcomm набирает 2681 балл против 2547 баллов в случае консоли Asus ROG Ally на основе Ryzen Z1 Extreme.

Однокристальная система Qualcomm Snapdragon 8 Elite демонстрирует внушительную производительность, вплотную приближаясь к уровню графических процессоров, ранее доступных только для компьютерных и игровых консолей. В частности, в тесте 3DMark Steel Nomad Light новая платформа от Qualcomm набирает впечатляющие 2681 балл, что превышает результат консоли Asus ROG Ally с Ryzen Z1 Extreme, которая показала 2547 баллов.


Рекордные показатели Snapdragon 8 Elite на мобильной платформе делают её особенно привлекательной для геймеров и профессионалов, которым важна высокая производительность и энергоэффективность в компактных устройствах. Такие результаты в бенчмарках показывают, что смартфоны могут на равных конкурировать с портативными игровыми консолями. Однако стоит помнить о различиях между устройствами: смартфоны, как правило, оснащены менее эффективной системой охлаждения, что может отразиться на стабильности производительности в долгосрочной перспективе.

 

#процессор #snapdragon #qualcomm snapdragon 8 elite
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