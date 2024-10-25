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Польская радиостанция уволила журналистов и начала вещание с ИИ-ведущими
Эта инициатива радиостанции стала первым экспериментом в Польше, в котором журналисты заменены виртуальными персонажами.

Польская радиостанция OFF Radio Krakow недавно оказалась в центре обсуждений из-за замены своих журналистов на ведущих, созданных с помощью искусственного интеллекта. Этот шаг стал первым в Польше примером того, как медиа заменяют сотрудников виртуальными персонажами.

Руководство радиостанции заявило, что создание трёх аватаров, которые теперь ведут передачи, было направлено на привлечение молодой аудитории. Эти ведущие освещают культурные, художественные и социальные вопросы, при этом их искусственный интеллект позволяет гибко подстраиваться под интересы слушателей. Глава радиостанции, Марцин Пулит, отметил: "Искусственный интеллект — это возможность или угроза для СМИ, радио и журналистики? Мы намерены исследовать этот вопрос".

Однако решение радиостанции не обошлось без критики. Кинокритик и журналист Матеуш Демски опубликовал открытое письмо, в котором выразил протест против замены сотрудников ИИ. Он считает это опасным прецедентом, который угрожает профессии журналистов и творческим отраслям в целом.

Протесты не заставили себя долго ждать. Более 15 000 человек подписали петицию против замены сотрудников искусственным интеллектом. Матеуш Демски получил поддержку от сотен людей, обеспокоенных ситуацией. Он работал на OFF Radio Krakow с февраля 2022 года до августа 2024, когда оказался среди уволенных журналистов.

Демски подчеркивает, что радиостанция, будучи общественной и финансируемой налогоплательщиками, обязана заботиться о качестве и профессионализме своих передач. Он считает, что замена журналистов машинами подрывает этот принцип и может привести к серьезным последствиям для будущего творческих профессий.

Марцин Пулит, в свою очередь, утверждает, что увольнение журналистов связано не с внедрением ИИ, а с тем, что "аудитория была близка к нулю". По его словам, переход на искусственный интеллект стал вынужденной мерой для сохранения радиостанции на плаву.

Однако критики считают, что такой шаг только усугубит проблему и приведет к снижению качества контента. Существует опасение, что журналисты, которые много лет работали в этой сфере, будут вытеснены технологиями, что создаст угрозу для их будущего трудоустройства.

Министр цифровых технологий Польши, Кшиштоф Гавковски, тоже не остался в стороне от обсуждения. Он отметил, что необходимо срочно принять законы, регулирующие использование искусственного интеллекта в медиа. Гавковски подчеркнул: "Хотя я и являюсь сторонником развития ИИ, есть границы, которые не должны быть пересечены. ИИ должен служить людям, а не заменять их".

Этот комментарий стал ответом на опасения многих, что чрезмерное внедрение искусственного интеллекта может привести к вытеснению человеческого труда в различных отраслях, включая журналистику и медиа.

Одним из самых спорных моментов стало использование голоса Виславы Шимборской, польской поэтессы и лауреата Нобелевской премии, умершей в 2012 году, для создания ведущего на основе ИИ. OFF Radio Krakow транслировала "интервью", проведённое виртуальным ведущим с её голосом.

Михал Русинек, президент Фонда Виславы Шимборской, согласился на использование имени поэтессы в передаче, отметив, что Шимборская обладала чувством юмора, и ей бы это понравилось. Тем не менее, это решение вызвало вопросы об этичности использования голосов известных людей после их смерти.

#искусственный интеллект #ии #цифровые технологии
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