Президент Российской автомобильной федерации Борис Ротенберг сообщил о том, что в будущих болидах российской «Формулы-4» появится двигатель производства АвтоВАЗа

На данный момент в России отсутствуют собственные болиды для соревнований «Формулы-4», однако ситуация может измениться к 2028 году. По словам Бориса Ротенберга, задача создания отечественного гоночного автомобиля с двигателем АвтоВАЗа уже поставлена. В рамках проекта будут разработаны не только новый двигатель, но и собственная монококовая конструкция, подвеска и другие ключевые элементы.

«Мы будем стараться сделать "Формулу-4" полностью отечественного производства», — подчеркнул Ротенберг. Особое внимание уделяется созданию мотора объемом 1,6 литра, который станет сердцем новых болидов.

В рамках подготовки к будущим изменениям Российская автомобильная федерация уже организовала фиджитал-соревнования в рамках «Игр будущего». Это уникальное мероприятие, в котором сочетаются как виртуальные, так и реальные заезды на трассах. Участники сначала соревнуются на симуляторах, а затем проезжают трассу вживую на машинах «Формулы-4». Такие соревнования способствуют развитию новых технологий и привлечению внимания к автоспорту среди молодежи.

На сегодняшний день болиды «Формулы-4» оснащаются 1,6-литровыми двигателями с максимальной мощностью 162 л.с. Эти моторы отвечают требованиям Международной автомобильной федерации (FIA) и позволяют поддерживать баланс между скоростью и безопасностью.

Однако в России есть и более мощные двигатели от АвтоВАЗа, которые могут быть использованы в будущем для «Формулы-4». Например, двигатель Lada Granta R3 с объемом 1,6 литра развивает мощность около 200 л.с., а мотор для класса Super-production (Lada Vesta 1.6T) выдает уже 255 л.с. Эти двигатели демонстрируют высокий потенциал для гоночных серий, и их опыт может быть использован при разработке нового мотора для «Формулы-4».

Наиболее вероятным кандидатом для установки в болиды «Формулы-4» является 1,6-литровый атмосферный двигатель от Lada Vesta, который уже использовался в различных гоночных сериях, в том числе в XXII Рождественской гонке чемпионов. Этот мотор выдает мощность 170 л.с. и обладает необходимыми техническими характеристиками для участия в международных соревнованиях. Такой двигатель соответствует текущим стандартам FIA и может стать основой для новой российской гоночной машины.

Создание отечественного болида для «Формулы-4» с двигателем АвтоВАЗа — это не только технологический прорыв, но и значительный вклад в развитие российского автоспорта. Успешная реализация проекта позволит России выйти на новый уровень в гоночных сериях и привлечь больше молодых талантов в автоспорт. Кроме того, это станет важным шагом на пути к независимости от зарубежных технологий в автопромышленности.