В ходе визита первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова на Казанский авиационный завод первый замглавы ОАК - управляющий директор «Туполева» Константин Тимофеев рассказал о модернизации предприятия и перспективах наращивания выпуска самолета Ту-214.

В ходе визита первого вице-премьера Российской Федерации Дениса Мантурова на Казанский авиационный завод были раскрыты детали модернизации предприятия, а также перспективы наращивания производства самолета Ту-214. По словам Константина Тимофеева, заместителя главы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и управляющего директора компании «Туполев», реконструкция предприятия активно продолжается, а ее завершение намечено на конец 2026 года.

Тимофеев сообщил, что из 24 запланированных объектов 9 уже полностью введены в эксплуатацию, а остальные 15 находятся на разных стадиях готовности. Реализация всех этапов модернизации значительно ускорит производственные процессы на предприятии. Это позволит сократить сроки выпуска авиационной продукции и наладить серийное производство гражданских самолетов.

С вводом в эксплуатацию новых производственных мощностей, Казанский авиационный завод сможет производить до 20 самолетов Ту-214 в год. Это шаг к возрождению отечественной гражданской авиации и укреплению позиций России на мировом авиационном рынке. Модернизация оборудования и инфраструктуры завода создаст условия для массового выпуска Ту-214, что является ключевым направлением в развитии отечественной авиационной промышленности.

Ту-214, впервые выпущенный в 2009 году на Казанском авиационном заводе, обладает рядом преимуществ, которые делают его конкурентоспособным на международной арене. В 2022 году была завершена программа по восстановлению летной годности самолета, и он получил новый сертификат соответствия. Ту-214 оснащен современным салоном, рассчитанным на 194 пассажиров, и обладает передовыми системами навигации и безопасности. Его максимальная дальность полета составляет свыше 7 000 км, а при полной загрузке он способен перевозить пассажиров на расстояние до 5 200 км.

Этот самолет полностью соответствует современным мировым стандартам безопасности и комфорта. Обновленный Ту-214 был спроектирован с учетом всех требований к современным воздушным суднам, включая новые нормы по энергосбережению и экологии. Его уникальные характеристики позволяют ему конкурировать с иностранными аналогами, предлагая высокую надежность и экономичность эксплуатации.

Важным событием стал подписанный месяц назад меморандум между ОАК и российской авиакомпанией S7. Согласно документу, S7 планирует получить 100 обновленных самолетов Ту-214, что свидетельствует о высоком доверии к данному лайнеру и его будущих перспективах в коммерческой эксплуатации. Этот контракт станет важным импульсом для серийного производства и увеличения спроса на российские авиалайнеры.