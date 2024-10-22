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Эксперты ЕЦБ сообщили, что биткоин угрожает мировой экономике и ведет к обнищанию
Специалисты Европейского центрального банка (ЕЦБ) Ульрих Биндзайль и Юрген Шааф в авторской статье заявили, что постоянный рост цены на биткоин может стать причиной обнищания людей.

Биткоин продолжает набирать популярность, вызывая интерес у инвесторов и обывателей по всему миру. Однако эксперты Европейского центрального банка (ЕЦБ) Ульрих Биндзайль и Юрген Шааф в своей статье предупреждают о потенциальных негативных последствиях, которые могут произойти в результате постоянного роста цены на биткоин. Они считают, что этот рост несет серьезные риски для мировой экономики и может привести к обнищанию как тех, кто не владеет биткоином, так и тех, кто приобрел его слишком поздно.

В статье говорится: «Биткоин не увеличивает производственный потенциал экономики, последствия продолжающегося роста, по сути, являются перераспределительными». Это значит, что увеличение благосостояния ранних владельцев биткоина происходит за счет остальной части общества, что может негативно сказаться на потреблении и уровне жизни.

Эксперты подчеркивают, что если цена биткоина продолжит расти, то его существование может привести к обнищанию широких слоев населения. Те, кто не владеет биткоином, будут страдать от финансового разрыва, а те, кто приобрел его позже, могут понести значительные убытки. Спекулятивный характер криптовалюты делает её нестабильной и непредсказуемой, что создает риски для финансовой устойчивости отдельных лиц и целых стран.

Биндзайль и Шааф также акцентируют внимание на том, что биткоин не был широко принят в легальных транзакциях. Использование биткоина, по их мнению, «остается предпочтительным финансовым продуктом среди финансовых хищников, нарушителей закона и преступников по всему миру». Это подрывает доверие к криптовалютам как к надежному финансовому инструменту.

Ключевым аргументом экспертов является утверждение, что биткоин представляет собой спекулятивный пузырь, который рано или поздно лопнет. История знает множество примеров, когда чрезмерный ажиотаж вокруг определенных активов приводил к резкому падению их стоимости. Экономисты напоминают о статье, опубликованной 13 лет назад в журнале Economist, в которой биткоин был назван «лопающимся пузырем». Однако с того времени курс криптовалюты увеличился с $2,3 до почти $70 000, что демонстрирует огромный рост, который, по мнению экспертов, не может быть устойчивым.

#экономика #криптовалюта #биткойн #инвесторы #эксперты #ецб
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