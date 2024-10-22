На первом энергоблоке АЭС «Руппур» в Бангладеш завершена сборка реактора. Это первая атомная станция в стране.

Одним из важнейших событий на пути к энергетической независимости стало завершение сборки реактора на первом энергоблоке АЭС «Руппур». Этот проект, реализуемый при поддержке России, становится важным этапом для всей страны.

Атомная электростанция «Руппур» расположена в 160 км от столицы Бангладеш, города Дакки. Этот объект включает два реактора типа ВВЭР-1200, которые обеспечат суммарную мощность в 2400 МВт. Это первая атомная станция в Бангладеш, которая обещает значительно улучшить ситуацию с энергетической безопасностью страны.

Каждый этап был тщательно спланирован и выполнен с использованием современных технологий. Завершение этого этапа позволяет перейти к следующей важной стадии – проведению гидравлических испытаний. Эти испытания играют ключевую роль в обеспечении безопасности работы станции, так как именно они позволяют выявить возможные дефекты в оборудовании и системах.

По словам вице-президента по проектам в Бангладеш АО «Атомстройэкспорт» Алексея Дерия, завершение сборки реактора и подготовка к испытаниям – это важный шаг в обеспечении эффективной работы будущего энергоблока. Контроль за каждым этапом работ, использование передовых технологий и методов, а также накопленный опыт других атомных объектов позволяют гарантировать безопасность и надёжность работы станции.

«Мы несём ответственность за безопасную, бесперебойную и надёжную работу сооружаемой атомной станции. Постоянное наращивание компетенций и внедрение проверенных методов – это наш вклад в будущее энергетической стабильности Бангладеш», – отметил Алексей Дерий.

АЭС «Руппур» станет важным источником электроэнергии для Бангладеш, что позволит стране значительно сократить зависимость от традиционных источников энергии, таких как уголь и нефть. Благодаря атомной энергии, страна сможет обеспечить устойчивый рост своей экономики, а также улучшить экологическую ситуацию, снижая выбросы углерода в атмосферу.

Создание атомной электростанции не только способствует укреплению энергетической независимости, но и положительно влияет на экономику страны. Новые рабочие места, привлечение инвестиций, развитие инфраструктуры – все эти факторы способствуют устойчивому развитию региона. Более того, успешное завершение строительства АЭС «Руппур» может стать примером для других стран, стремящихся внедрить атомную энергетику в свою энергетическую систему.