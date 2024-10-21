Несмотря на скорое появление Apple Intelligence в iPhone 16, многие обвиняют компанию в отставании в области ИИ. Генеральный директор Apple Тим Кук не согласен с подобными претензиями.

Apple, одна из самых влиятельных технологических компаний в мире, готовится представить Apple Intelligence в новой линейке iPhone 16. Однако компания столкнулась с критикой, что она отстает от лидеров в области искусственного интеллекта (ИИ). Генеральный директор Apple, Тим Кук, в своем недавнем интервью ответил на подобные упреки и пояснил, почему Apple не спешила внедрять ИИ.

Тим Кук убежден, что главная цель Apple — не стремиться быть первой на рынке, а создавать лучшие продукты. "Когда встает выбор — быть первым или лучшим, Apple всегда выберет качество," — подчеркивает Кук. Эта философия, по его словам, всегда определяла подход компании к инновациям. Apple не стремится к быстрым запускам, компания концентрируется на том, чтобы предложить пользователям именно то, что будет улучшать их повседневную жизнь.

Тим Кук активно использует Apple Intelligence в повседневной работе и считает его ключевым инструментом для улучшения продуктивности. По его словам, этот ИИ стал незаменимой частью его жизни, особенно в управлении электронной почтой. "Apple Intelligence буквально изменил мою жизнь", — говорит Кук.

Кроме того, Кук уверен, что Apple Intelligence станет одной из тех технологий, которые повлияют на будущее пользователей компании. Он сравнивает эту технологию с ключевыми инновациями прошлого, такими как колесо управления iPod или сенсорный интерфейс iPhone. "Я думаю, мы оглянемся назад и поймем, что это был один из переломных моментов в развитии технологий," — отметил генеральный директор Apple.

Еще одной инновацией от Apple является Apple Vision — гарнитура, которая, по словам Кука, пока что остается нишевым продуктом. Сам Кук признается, что в основном использует её для просмотра фильмов, но подчеркивает, что многие продукты Apple на старте своей карьеры не сразу стали массовыми.

"За 3500 долларов это не массовый продукт, — отмечает Кук. — Но это продукт для тех, кто хочет иметь технологии будущего уже сегодня. И, к счастью, таких людей достаточно, чтобы это было захватывающим."

Apple всегда сталкивалась со скептиками, которые сомневались в успехе её новинок. Так было с iPod, iPhone и AirPods. Тем не менее, все эти продукты в конечном счете завоевали массовую популярность. "Ни один из наших успешных продуктов не стал хитом мгновенно. Это всегда занимало время", — подчеркнул Кук, напоминая о важности терпения и веры в свои разработки.