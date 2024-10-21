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Разгон М
Яндекс 360 представил функцию общих дисков для корпоративных пользователей
Команда «Яндекс 360» сообщила о запуске важного обновления универсального набора сервисов «Яндекс 360» для работы. Пользователям стали доступны так называемые общие диски — специальные облачные хранилища, с которыми может работать вся команда, либо её часть.

Компания «Яндекс» недавно объявила о значительном обновлении своего универсального сервиса «Яндекс 360», предназначенного для работы. Теперь пользователи могут воспользоваться новой функцией — общими дисками, которые являются облачными хранилищами для коллективной работы. Это нововведение открывает новые возможности для совместной работы и организации данных в компаниях любого размера.

Общие диски — это централизованные облачные хранилища, которые принадлежат организации, а не отдельным сотрудникам. Такое решение существенно упрощает доступ к важным рабочим файлам и документам, обеспечивая прозрачность и контроль со стороны руководства. В отличие от обычных облачных сервисов, где каждый сотрудник управляет своими личными файлами, общие диски позволяют хранить и организовывать данные на уровне компании.

С внедрением общих дисков в «Яндекс 360», корпоративные пользователи получили доступ к созданию неограниченного числа таких хранилищ, объем каждого из которых составляет 1 ТБ. Это особенно важно для крупных компаний, где часто требуется хранить большие объемы информации и обеспечивать к ней доступ множеству сотрудников. Общие диски могут одновременно использовать более 200 сотрудников, что делает их удобным решением для масштабных рабочих процессов.

Доступ к общим дискам управляется администратором организации. Он может настроить права доступа для отдельных сотрудников, групп или даже целых подразделений, что делает управление данными гибким и удобным. При необходимости, администратор может быстро ограничить доступ к хранилищу, если в этом возникает необходимость.

Один из ключевых аспектов новых общих дисков — это высокий уровень безопасности. Все изменения, внесённые в файлы на общих дисках, фиксируются. Это означает, что всегда можно проследить, кто из сотрудников открывал документ, вносил правки или загружал его на внешние устройства. Такой контроль помогает минимизировать риск утечки информации и упрощает мониторинг активности пользователей.

Важным элементом безопасности является встроенная антивирусная проверка всех файлов, загружаемых на общие диски «Яндекс 360». Это снижает риск попадания вредоносных программ в корпоративную сеть и обеспечивает дополнительную защиту для всех пользователей.

#россия #яндекс #яндекс 360 #общие диски
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