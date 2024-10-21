Минпромторг РФ видит необходимость в пересмотре условий субсидирования лизинговой ставки для самолетов по будущим контрактам.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации рассматривает необходимость пересмотра условий субсидирования лизинговых ставок на самолеты по будущим контрактам. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, подчеркнув важность изменений для поддержания отечественной авиационной отрасли.

Антон Алиханов заявил, что вопрос субсидирования лизинговых платежей за самолеты в будущем требует глубокого анализа. «Я не могу ответить на этот вопрос однозначно, – отметил министр. – Но, по моему мнению, условия субсидирования лизинговых ставок должны быть пересмотрены».

Пересмотр условий субсидирования предполагается осуществить совместно с Министерством финансов и Министерством экономического развития. Это необходимо для того, чтобы исключить образование центров прибыли только в коммерческих банках, авиакомпаниях и у поставщиков сырья и материалов для авиационной отрасли. «Авиационная промышленность у нас часто работает в убыток, и мы постоянно ищем способы покрыть разницу в стоимости», – добавил Алиханов.

Алиханов также упомянул о негативном влиянии режима временного ввоза иностранных самолетов, который действовал в России на протяжении последних десятилетий. По его словам, это затормозило развитие российского авиастроения.

Министр подчеркнул, что российские самолеты продаются в условиях, значительно отличающихся от тех, в которых работают иностранные самолеты на территории России. «Необходимо понимать, что базовые условия владения самолетами различаются. Если мы сравниваем российские самолеты с иностранными, то необходимо учитывать эти различия в расчетах и приводить показатели к общему знаменателю», – пояснил Алиханов.

В связи с этим российские власти намерены усилить поддержку отечественных производителей авиационной техники. Для этого планируется пересмотреть существующие меры государственной поддержки, включая субсидирование лизинга самолетов. Это станет одним из ключевых шагов на пути к развитию конкурентоспособного российского авиапарка.

Изменения в условиях субсидирования помогут стимулировать спрос на российские самолеты и снизить зависимость от иностранных поставок. В итоге это позволит укрепить позиции российского авиастроения на внутреннем и международном рынках.