Эта модель предлагает водонепроницаемость 20 АТМ и ударопрочную конструкцию.

Casio и Hello Kitty объединились для создания уникальных часов G-Shock, приуроченных к празднованию 50-летия Hello Kitty. Новинка под номером G-Shock DW-5600KT24-1JR обещает стать коллекционным предметом для поклонников обоих брендов.

Эти часы обладают всеми традиционными чертами, которые сделали G-Shock популярными во всем мире, но с особым акцентом на фирменную символику Hello Kitty. Водонепроницаемость модели составляет 20 АТМ, что позволяет погружаться с ними на значительную глубину. Ударопрочная конструкция обеспечивает надежную защиту часов даже в экстремальных условиях.

Секундомер с точностью до 1/100 секунды — необходимый инструмент для тех, кто ценит точность во всем.

Электролюминесцентная подсветка — позволяет легко читать время в темноте.

24-часовой таймер обратного отсчета — удобен для контроля за временем в течение дня.

Автоматический календарь — избавляет владельца от необходимости вручную корректировать дату.

Будильник и почасовой сигнал — помогают поддерживать режим дня и быть в курсе времени.

Прочный полимерный ремешок и корпус — не только гарантируют долговечность, но и комфорт при носке.

Часы Casio G-Shock DW-5600KT24-1JR уже представлены на сайте Casio Japan, однако их покупка пока невозможна. Официальный запуск модели в Японии намечен на октябрь этого года, и предположительная цена составляет около 125 долларов. В связи с ограниченным тиражом, эти часы могут стать востребованным коллекционным предметом.