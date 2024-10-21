В феврале этого года Tesla USA сообщила в электронном письме своим сотрудникам, что Tesla Model Y не будет выпускать обновленную модель в Северной Америке в 2024 году. Впоследствии Илон Маск неоднократно опровергал слухи о запуске новой Tesla Model Y в социальной сети X.

Tesla продолжает наращивать производство своих передовых электромобилей, и одной из ключевых новостей на этот раз стала подготовка Шанхайской Gigafactory к выпуску новой версии Tesla Model Y Juniper. Согласно последним сообщениям, с 22 октября завод начнет пробное производство по 12 автомобилей в день.

В феврале 2024 года Tesla USA заявила, что в следующем году не планирует обновление Tesla Model Y для этого региона. Это вызвало волну слухов и предположений, что Илон Маск неоднократно опровергал в социальной сети X (бывший Twitter). Однако в то же время инсайдеры продолжают делиться утечками, которые намекают на интересные изменения для нового Model Y.

Согласно слухам, одна из ключевых особенностей новой Tesla Model Y Juniper — аккумуляторная батарея с увеличенной емкостью 95 кВт·ч. Автомобиль может получить переднюю часть, напоминающую обновленную Tesla Model 3 Highland, а также задние фонари, похожие на те, что установлены на Tesla Cybertruck. Кроме того, в дизайне новой модели может появиться красная отделка, что придаст ей еще более спортивный и агрессивный внешний вид.

Хотя появляются слухи о скором начале серийного производства новой Tesla Model Y, официальное подтверждение от компании гласит, что серийный выпуск автомобиля начнется не ранее 2025 года.

Стоит отметить, что Шанхайская Gigafactory играет ключевую роль в глобальной стратегии Tesla по наращиванию производства. Это первый зарубежный завод компании, и на его счету уже множество достижений. В начале октября с его конвейера сошел трехмиллионный автомобиль. Завод работает с впечатляющей скоростью: каждые 30 секунд на нем собирается новый автомобиль. Такой темп производства позволил Gigafactory достичь экспорта более одного миллиона автомобилей по всему миру.

Когда Tesla впервые открыла свою Gigafactory в Шанхае, на производство первого миллиона автомобилей ушло 32 месяца. Однако, благодаря постоянным инновациям и оптимизации процессов, завод ускорил темпы и смог достичь отметки от 2 до 3 миллионов автомобилей всего за 13 месяцев. Это не только впечатляющее достижение для Tesla, но и значительный шаг в сторону глобального доминирования на рынке электромобилей.