Stellantis Italy заявила, что запланированные остановки затронут заводы в Помильяно-д'Арко, Термоли и Пратола-Серра в течение нескольких дней в период с 11 по 29 ноября, добавив, что она проинформировала профсоюзы.





Stellantis, один из крупнейших мировых автопроизводителей, объявил о временной приостановке работы некоторых своих сборочных и моторных заводов в Италии. Это решение затронет производство таких популярных моделей, как Fiat Panda, и связано с текущими экономическими и рыночными сложностями, с которыми сталкивается автомобильная отрасль.

Италия подтвердила, что запланированные остановки работы коснутся заводов в Помильяно-д'Арко, Термоли и Пратола-Серра. Эти остановки будут происходить в период с 11 по 29 ноября. Согласно заявлению компании, решение было принято после консультаций с профсоюзами. Основная причина — сложные рыночные условия, которые продолжают оказывать давление на автопроизводителей по всему миру.

Заводы, на которых временно прекратится производство, играют важную роль в сборке нескольких моделей автомобилей. В частности, на заводе в Помильяно-д'Арко выпускается популярный городской автомобиль Fiat Panda, который всегда пользовался большим спросом на европейском рынке.

Stellantis, как и другие крупные игроки в автомобильной отрасли, сталкивается с рядом серьезных проблем. Одна из ключевых причин — снижение спроса на дорогие электромобили, что особенно заметно в условиях глобальной инфляции и сокращения потребительских расходов. Несмотря на усилия по продвижению экологически чистых автомобилей, их высокая стоимость по-прежнему сдерживает массовое внедрение среди потребителей.

Еще одной значительной проблемой является усиление конкуренции со стороны Китая. Китайские автопроизводители активно развиваются на мировом рынке, предлагая конкурентоспособные электромобили по более низким ценам. Это создает дополнительное давление на европейских и американских производителей, включая Stellantis, заставляя их искать пути оптимизации производства и сокращения расходов.

Проблемы Stellantis не ограничиваются только Европой. В Соединенных Штатах компания сталкивается с избыточными запасами автомобилей. Это приводит к сокращению производственных планов и корректировке прогнозов прибыли. Избыток запасов означает, что компания произвела больше автомобилей, чем может продать, что, в свою очередь, увеличивает расходы на хранение и снижает доходность.

В Италии уже была приостановлена работа на историческом заводе Mirafiori в Турине. Этот завод известен производством электрических версий Fiat 500, одного из самых популярных электрических автомобилей в Европе. Кроме того, на этом заводе собираются спортивные автомобили Maserati, которые пользуются спросом среди ценителей премиум-сегмента. Однако из-за текущей экономической ситуации и снижения спроса завод был вынужден приостановить работу до 1 ноября.

Приостановка работы заводов всегда вызывает волнения среди сотрудников, и этот случай не стал исключением. Многие работники опасаются за свою занятость, особенно на фоне общей неопределенности в экономике. Однако Stellantis заверила, что эти остановки носят временный характер, и компания продолжает работать над тем, чтобы минимизировать последствия для своих сотрудников.

На рынке автомобилей также наблюдаются изменения. Снижение производства может привести к временной нехватке определенных моделей, что, в свою очередь, может повлиять на цены и доступность автомобилей. В то же время, конкуренция со стороны китайских автопроизводителей продолжает расти, что может привести к изменению рыночной структуры в ближайшие годы.