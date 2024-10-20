Этот контракт включает в себя семь запусков для Агентства по развитию космического пространства (SDA) и один «набор миссий» для Национального разведывательного управления (NRO).

Компания SpaceX заключила новый важный контракт с Космическими силами США на сумму $733,6 млн. Этот контракт, являющийся частью Фазы 3 программы национальной безопасности, включает в себя восемь запусков, предназначенных для Агентства по развитию космического пространства (SDA) и Национального разведывательного управления (NRO).

Контракт включает семь запусков для SDA и один набор миссий для NRO. Запуски SpaceX поддержат национальные интересы США в космосе, предоставив стратегически важные возможности.

По словам бригадного генерала Кристин Панценхаген, исполнительного директора программы Assured Access to Space, обеспечение надежного доступа к космосу является критически важным для страны в условиях глобальной конкуренции. Она подчеркнула, что Фаза 3 программы позволит быстрее выводить на орбиту полезные нагрузки, минимизируя риски и обеспечивая более устойчивые запуски.

Одной из ключевых задач запусков для SDA станет создание транспортного слоя, обеспечивающего глобальную передачу данных с минимальной задержкой. Этот слой станет основой для передачи информации между военными платформами США по всему миру. SpaceX уже участвовала в подобных миссиях, запустив несколько спутников для слоя мониторинга SDA, который отслеживает возможные ракетные угрозы.

Хотя Космические силы не раскрывают подробности семи предстоящих запусков, известно, что они будут критически важны для укрепления безопасности страны. Запуск миссий для NRO запланирован на конец 2025 и 2026 финансовых годов с базы Ванденберг в Калифорнии.

Эти задания были выданы в рамках более широкого контракта на «неопределённые сроки поставки», который был заключён с тремя компаниями: SpaceX, Blue Origin и United Launch Alliance в июне 2023 года. Такое распределение позволяет правительству США поддерживать конкуренцию между ведущими космическими корпорациями, увеличивая эффективность космических запусков и снижая затраты.







