Президент России обозначил стратегически важные направления развития инфраструктуры и подчеркнул ключевую задачу создания современных логистических маршрутов, которые должны соответствовать как национальным, так и глобальным потребностям.

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с их профессиональным праздником, обозначив стратегически важные направления развития инфраструктуры. Путин подчеркнул ключевую задачу создания современных логистических маршрутов, которые должны соответствовать как национальным, так и глобальным потребностям.

Одной из главных задач, стоящих перед дорожной отраслью России, является формирование современных логистических путей, которые имеют большое значение для развития бизнеса и раскрытия социально-экономического потенциала регионов. Важно, что такие маршруты не только улучшат транспортную связанность страны, но и откроют новые возможности для туризма и повысят качество жизни населения. Президент отметил, что это направление работы имеет как национальное, так и глобальное значение, что подчеркивает необходимость интеграции российских дорог в международную транспортную сеть.

Путин обратил особое внимание на важность квалификации специалистов, работающих в дорожном хозяйстве. По его словам, в российском дорожном комплексе всегда трудились профессионалы, досконально знающие и преданные своему делу. Это касается как проектировщиков и инженеров, так и строителей и других специалистов, которые вносят неоценимый вклад в развитие инфраструктуры страны.

Отдельное внимание в поздравлении было уделено масштабной работе, проводимой в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Этот проект направлен на совершенствование дорожной сети, как в городах, так и на сельских территориях. В рамках проекта активно расширяется сеть федеральных, региональных и местных трасс, что способствует улучшению транспортной доступности и безопасности.