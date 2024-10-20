В конце этой недели решением Федерального суда в Калифорнии компания Western Digital была признана виновной в нарушении прав на интеллектуальную собственность SPEX, защищаемую патентом, описывающим технологию шифрования данных. Первая из компаний применяет эти технологии в своих жёстких дисках серий Ultrastar, My Book и My Passport.

Компания Western Digital оказалась в центре внимания после судебного разбирательства, завершившегося на прошлой неделе. Федеральный суд Калифорнии признал ее виновной в нарушении прав на интеллектуальную собственность, принадлежащих компании SPEX Technology. В центре спора оказался патент, описывающий технологии шифрования данных, которые Western Digital использует в линейках своих жестких дисков Ultrastar, My Book и My Passport.

Ситуация вокруг этого патента началась еще в 2016 году, когда SPEX подала иск против Western Digital. Согласно данным Reuters, компания SPEX Technology приобрела этот патент у Spyrus, фирмы, специализирующейся на криптографических решениях. Примечательно, что одна из основательниц Spyrus, Сью Понтиус, выразила свою признательность суду за справедливое решение. По ее словам, это вердикт, подтверждающий правильность их позиции и упорство в защите интеллектуальной собственности.

Несмотря на решение суда, представители Western Digital категорически отрицают факт нарушения. Компания заявила о намерении обжаловать решение суда и предпринять необходимые меры для защиты своих интересов. Однако это уже не первое судебное разбирательство, в котором компания сталкивается с претензиями в области интеллектуальной собственности.

Летом этого года тот же суд в Санта-Ане вынес еще одно решение против Western Digital. Тогда компанию обвинили в нарушении прав другой технологической фирмы, что привело к наложению штрафа на сумму более $262 млн. В том случае речь шла о технологиях, связанных с увеличением емкости жестких дисков.