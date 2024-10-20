В стороне от обсуждения планов Nvidia по экспансии производства ускорителей Blackwell не смог остаться известный отраслевой эксперт Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), который предположил, что в текущем квартале компания сможет отгрузить от 150 до 200 тысяч ускорителей этого семейства, но в следующем объёмы поставок утроятся до 500 или 550 тысяч штук.

На прошлой неделе появилась информация о планах Nvidia по значительному расширению производства ускорителей семейства Blackwell. Известный аналитик и эксперт в индустрии Мин-Чи Куо отметил, что в текущем квартале компания планирует отгрузить от 150 до 200 тысяч этих ускорителей, а уже в следующем квартале поставки могут утроиться, достигнув 500–550 тысяч единиц.

Как подчеркнул Мин-Чи Куо, главным заказчиком ускорителей Nvidia GB200 является корпорация Microsoft. В четвертом квартале 2024 года компания сконцентрируется на приобретении моделей GB200 NVL36, которые будут использоваться преимущественно для тестирования. В то же время более мощные модели GB200 NVL72 Microsoft планирует закупить ещё до того, как Nvidia начнет их массовые поставки. Ожидается, что Microsoft получит адаптированные версии ускорителей GB200 NVL72, созданные специально под ее нужды.

В текущем квартале Microsoft существенно нарастила объемы закупок ускорителей GB200. Ранее компания заказывала от 300 до 500 единиц, но в последние месяцы этот показатель вырос до 1400–1500 единиц. Интересно, что около 70% этих заказов составляют системы серии NVL72. Прогнозы показывают, что в дальнейшем Microsoft продолжит фокусироваться на заказе именно этих мощных ускорителей.

Производством ускорителей GB200 для Nvidia занимаются такие компании, как Foxconn и Quanta. Foxconn уже объявила о своих планах увеличить объемы производства в полтора или два раза в течение четвертого квартала, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны Microsoft. Quanta также присоединилась к этому процессу, что позволяет Nvidia обеспечивать своевременные поставки своих продуктов.

Интересной деталью является то, что Microsoft планирует разворачивать свои центры обработки данных на основе ускорителей GB200 в регионах с холодным климатом. Этот шаг позволит компании минимизировать возможные проблемы с охлаждением оборудования, особенно на фоне активного расширения инфраструктуры. Настолько активные закупки со стороны Microsoft создают дефицит ускорителей Blackwell для других клиентов Nvidia.