Крупнейший в мире производитель дронов намерен добиться своего исключения из санкционного списка США, в который он попал за якобы сотрудничество с армией Китая.

Китайская корпорация DJI Technology Co., ведущий мировой производитель дронов, решила вступить в правовую битву с Министерством обороны США. Главная цель компании — добиться исключения из американского санкционного списка, в который она была включена из-за подозрений в сотрудничестве с китайскими вооружёнными силами.

В течение 16 месяцев DJI пыталась решить вопрос мирным путём, стремясь к переговорам с Министерством обороны США. Однако, несмотря на все усилия, компания так и не смогла наладить контакт с представителями ведомства. В связи с этим DJI обратилась в федеральный суд, видя в этом последний способ защитить свои интересы.

По словам представителя компании, DJI никогда не была связана с военными структурами Китая. Более того, Министерство обороны США само признаёт, что продукция компании предназначена для гражданских и коммерческих нужд, а не для военных целей.

DJI оказалась в этом списке в 2022 году и продолжает в нём числиться даже после последнего обновления в январе текущего года. Это влечёт за собой значительные ограничения для американских компаний: им запрещено вести любые бизнес-отношения с фирмами из данного списка, что автоматически закрывает DJI доступ к огромному рынку США.

Иск DJI против Пентагона может иметь широкие последствия не только для самой компании, но и для всей мировой индустрии дронов. Если суд встанет на сторону компании, это может стать прецедентом для других китайских компаний, которые находятся в подобной ситуации. Окончательное решение может повлиять на будущие экономические отношения между США и Китаем в технологической сфере.

Тем не менее, американское законодательство, касающееся национальной безопасности, остаётся одним из самых жёстких в мире. Поэтому даже если DJI удастся доказать свою невиновность, санкции могут быть отменены лишь частично.