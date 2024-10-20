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Трамп пообещал защитить Apple от штрафов Евросоюза
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что генеральный директор Apple Тим Кук созванивался с ним, чтобы обсудить штрафы на миллиарды долларов, которым компания подверглась в Евросоюзе.

Дональд Трамп в ходе интервью на подкасте PBD Podcast раскрыл подробности своего недавнего разговора с генеральным директором Apple Тимом Куком. Основной темой обсуждения стали многомиллиардные штрафы, наложенные на компанию Евросоюзом. Трамп заявил, что в случае переизбрания на пост президента США, он будет противостоять попыткам ЕС «использовать американские компании, такие как Apple, в своих интересах».

По словам Трампа, генеральный директор Apple позвонил ему за несколько часов до записи подкаста, чтобы обсудить недавние штрафы, наложенные на компанию Евросоюзом. Трамп пояснил, что ЕС оштрафовал Apple на $15 миллиардов, а позже добавил ещё $2 миллиарда к общей сумме штрафов.

Эти меры Евросоюза связаны с тем, что Apple использовала своё доминирующее положение на рынке музыкального стриминга, подавляя конкуренцию. В марте этого года Евросоюз уже оштрафовал компанию на $2 миллиарда за подобные действия. А ранее, в ходе затяжной юридической борьбы, Европейский Союз выиграл дело, обязав Apple выплатить $14,4 миллиарда неоплаченных налогов.

Тим Кук в своём разговоре с Трампом отметил, что Европа фактически стала важнейшей частью бизнеса Apple. Он подчеркнул, что штрафы Евросоюза негативно влияют на управление компанией. В ответ Трамп заверил Кука, что, если его снова изберут президентом США, он не позволит Евросоюзу использовать американские корпорации в своих интересах. «Это не произойдёт», — заявил Трамп.

Заявления Трампа об американских корпорациях и их роли в глобальной экономике подчеркивают его позицию о необходимости защиты национальных интересов США. По мнению Трампа, Евросоюз несправедливо нацеливается на американские компании, пытаясь получить выгоду за счёт таких гигантов, как Apple.

Эта риторика, как и многие другие экономические инициативы Трампа, строится на принципе защиты американских предприятий от внешних угроз и недобросовестной конкуренции со стороны иностранных правительств и организаций.

На данный момент представители Apple не комментируют заявления Трампа и Кука по поводу обсуждаемых штрафов. 

#сша #apple #евросоюз #трамп #тим кук #штраф
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