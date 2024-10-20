В Cybercab реализована поддержка индуктивной беспроводной зарядки.

Из видео, опубликованного Tesla в социальной сети X, стало понятно, что зарядное устройство располагается под задней частью автомобиля, предположительно около задней оси. На земле устанавливается квадратное устройство, напоминающее беспроводную зарядку для смартфонов. Когда автомобиль оказывается над устройством, начинается процесс зарядки, который постепенно достигает мощности в 25 кВт.

Хотя компания не раскрыла всех технических деталей, видно, что подход Tesla к беспроводной зарядке выглядит весьма перспективно. Этот способ зарядки удобен и избавляет от необходимости использования проводов, что особенно важно для автономных транспортных средств.

Как всегда, с демонстрациями Tesla сложно однозначно сказать, что из представленного функционально, а что является концепцией. На данный момент остаётся неизвестным, нужно ли, чтобы части зарядного устройства автомобиля контактировали с платформой зарядки для начала процесса. К сожалению, подробной информации о силе тока и других характеристиках зарядного устройства пока нет.

Видео также даёт представление о возможной ёмкости аккумулятора и времени зарядки Cybercab. Когда автомобиль начал процесс зарядки, уровень заряда аккумулятора составлял 35%. В течение нескольких минут мощность увеличилась до 25 кВт, а на экране электромобиля появилась информация о том, что полная зарядка завершится через 56 минут. Это позволяет предположить, что ёмкость батареи составляет около 35 кВт·ч.

Хотя такая ёмкость может показаться скромной по сравнению с более крупными электромобилями, её достаточно для выполнения задач автономного такси, предназначенного для коротких поездок. В условиях городской инфраструктуры это решение выглядит вполне разумным, особенно если учесть, что за навигацию и скорость передвижения отвечает искусственный интеллект.