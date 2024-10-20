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Разгон М
Пользователи iPhone 16 жалуются на быструю разрядку батареи
Apple начала продавать iPhone 16 в конце прошлого месяца.

Apple представила iPhone 16 в конце прошлого месяца, но с этим релизом возникли неожиданные проблемы. Всё больше пользователей жалуются на чрезмерно быстрое разрядку аккумулятора в новых моделях смартфона. Сообщения о плохой автономности появляются на различных платформах, включая Reddit, форумы поддержки Apple и социальные сети. Несмотря на то, что многие жалобы касаются iPhone 16, пользователи старых моделей iPhone с iOS 18 также сталкиваются с подобными проблемами.

Многочисленные владельцы iPhone 16 Pro Max выражают своё разочарование по поводу времени автономной работы. Один из пользователей делится своим опытом: «Мой новый iPhone 16 Pro Max работает гораздо хуже по сравнению с предыдущим iPhone 15 Pro Max. Apple обещала улучшенное время автономной работы для 16-й модели, но результат оказался обратным: сейчас я получаю лишь 50-60% от того, что было с iPhone 15 Pro Max. Это крайне разочаровывает».

Другие пользователи отмечают ещё более серьёзные проблемы. Один владелец iPhone 16 Pro жалуется, что его устройство теряет до 40% заряда к середине дня, даже если телефон практически не используется. Эти жалобы продолжают накапливаться в интернете, и многие пользователи выражают недовольство тем, как быстро разряжается их новый iPhone 16.

Интересно, что на Reddit и других форумах пользователи также отмечают проблемы с автономностью на старых iPhone, работающих под управлением iOS 18. Несмотря на регулярные жалобы после выпуска новых версий iOS, текущая ситуация, по-видимому, затрагивает значительное число людей. Это указывает на потенциально более глубокую проблему в программном обеспечении.

Диагностика проблем с разрядом аккумулятора iPhone может быть сложной, так как каждый пользователь взаимодействует с устройством по-разному. Некоторые владельцы iPhone 16 пытались отключить функции, такие как ProMotion, Always On Display, фоновое обновление приложений и виджеты, чтобы улучшить автономность. Для некоторых эти меры оказались эффективными, однако для большинства ситуация остаётся прежней.

Некоторые пользователи сообщают, что после обновления до iOS 18.0.1 или установки бета-версии iOS 18.1 проблема с разрядкой батареи улучшилась. Однако это помогло далеко не всем. На данный момент остаётся неясным, что именно вызывает столь быстрый разряд батареи, но очевидно, что Apple придётся предпринять меры для исправления этой проблемы в будущих обновлениях.

Пока Apple не сделала официального заявления по поводу проблемы с батареей iPhone 16. Однако с учётом большого числа жалоб можно предположить, что компания уже работает над обновлением программного обеспечения, которое должно решить этот вопрос. В ближайшее время пользователи iPhone 16 и старых моделей, работающих на iOS 18, могут ожидать выхода патчей, которые улучшат автономность устройств.

#apple #смартфон #iphone 16 #проблемы
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