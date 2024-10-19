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Разгон М
Airbus и Toshiba объединяются для создания водородных самолетов нового поколения
Повышение эффективности электрических силовых установок с использованием водорода в качестве источника топлива и охлаждающего агента приблизит авиационную промышленность к важному этапу — нулевым выбросам к 2050 году.

Airbus UpNext, дочерняя компания Airbus, объявила о стратегическом партнерстве с Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation. Целью сотрудничества является создание передовой сверхпроводящей технологии, которая станет ключевым элементом в разработке пассажирских авиалайнеров нового поколения, работающих на водородных двигателях. Применение водорода в качестве топлива и охлаждающего агента значительно повысит эффективность электрических силовых установок и приблизит авиацию к глобальной цели – полному отказу от выбросов углекислого газа к 2050 году.

Основным преимуществом новой технологии станет использование сверхпроводимости, которая откроет множество возможностей для повышения эффективности самолетов. Жидкий водород, охлажденный до -253°C, будет не только служить топливом для самого авиалайнера, но и позволит обеспечивать работу его многочисленных электрических систем. Такие системы, как кондиционирование воздуха и освещение, смогут получать энергию от единого источника, что существенно упростит конструкцию воздушного судна и снизит его массу. Это позволит отказаться от дополнительных силовых установок, что положительно скажется на общей энергоэффективности самолетов.

Использование водорода в качестве топлива открывает новые перспективы для авиационной промышленности. Водород не только является экологически чистым источником энергии, но и может значительно улучшить показатели эффективности современных самолетов.

Ключевым направлением работы Airbus и Toshiba станет разработка двухмегаваттного сверхпроводящего двигателя. Этот двигатель представляет собой настоящий технологический прорыв для водородной авиации. Высокая мощность и эффективность двигателя позволят не только снизить выбросы углекислого газа, но и открыть новые возможности для создания более легких и экономичных авиалайнеров. Ожидается, что такие двигатели смогут стать основой для пассажирских самолетов будущего, полностью соответствующих экологическим стандартам.

Партнерство между Airbus и Toshiba направлено на решение одной из важнейших задач современного мира – создание авиации с нулевыми выбросами. Разработка сверхпроводящей технологии для водородных самолетов является ключевым шагом на пути к достижению этой цели. Современные исследования в области водородных двигателей и сверхпроводимости показывают, что авиация будущего может быть не только эффективной, но и экологически безопасной. Успешная реализация проектов Airbus и Toshiba позволит ускорить переход авиационной отрасли на новые стандарты и приблизить эпоху безуглеродных полетов.

#airbus #авиа #авиалайнер
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