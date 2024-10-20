Pocket Go — это комплект из крупного геймпада, который внутри содержит все компоненты полноценного ПК, и очки с экранами.

Компания Tecno представила на Kickstarter новый и необычный продукт — игровую приставку Pocket Go. Это устройство объединяет мощь полноценного ПК с портативностью и новыми возможностями.

Pocket Go — это комплексное решение для геймеров, включающее большой геймпад, внутри которого находится все необходимые компоненты персонального компьютера, а также очки с экранами для виртуальной реальности. В отличие от большинства привычных портативных консолей, Pocket Go предлагает абсолютно другой уровень погружения в игру.

Одной из главных особенностей Pocket Go являются очки с экранами micro-LED. Каждый экран имеет диагональ 0,71 дюйма и разрешение Full HD, что в сумме дает эквивалент 215-дюймового телевизора. Представьте, что вы сидите перед таким огромным экраном на расстоянии 6 метров — это именно то, что пользователь видит перед собой, когда надевает очки.

Игровая приставка Pocket Go оснащена топовыми компонентами, которые обеспечивают высокую производительность. В основе устройства лежит процессор Ryzen 7 8840U, который снабжен мощным встроенным графическим процессором (iGPU). В зависимости от выбранной конфигурации, доступно от 16 до 32 ГБ оперативной памяти, а также SSD-накопители объемом 512 ГБ или 1 ТБ. Все это делает Pocket Go полноценным ПК, способным справляться с большинством современных игр и приложений.

Еще одним преимуществом Pocket Go является отсутствие стандартного экрана, что способствует увеличению времени автономной работы. Устройство снабжено аккумулятором емкостью 50 Вт·ч.

Pocket Go поддерживает подключение к внешним экранам, таким как мониторы и телевизоры, что дает возможность использовать приставку как полноценный ПК. В базовую комплектацию очки не входят, поэтому при желании можно обойтись и без них, используя только геймпад. Среди других полезных характеристик устройства можно выделить слот для SD-карт, два порта USB-C (к которым подключаются очки), Wi-Fi 6E, а также поддержку быстрой зарядки мощностью 65 Вт.

Сам геймпад весит 550 г, вес очков не уточняется, однако они не содержат сложной электроники и аккумуляторов.

Во время кампании на Kickstarter, стоимость геймпада-PC составляет 540 долларов, а очки можно приобрести за 350 долларов. Полный комплект стоит от 870 долларов. Однако, после завершения кампании цена на розничном рынке значительно возрастет — минимальная стоимость составит 1700 долларов.