Несмотря на то, что Land and Air Vehicle еще находится на стадии разработки, уже сейчас известно, что он успешно прошел испытательный полет, преодолев расстояние в 80 километров. Этот гибридный летающий автомобиль разработан без рулевого колеса и педали газа. Он состоит из трех ключевых элементов: летающая часть, интеллектуальная кабина и шасси. Транспортное средство способно переключаться между двумя основными режимами: автономный полет и наземное вождение.
В режиме полета автомобиль может вертикально взлетать и приземляться, что идеально подходит для городских условий с ограниченным пространством. Такой транспорт способен кардинально изменить городскую мобильность, снизив количество пробок и сделав передвижение быстрее и эффективнее.
Летающий автомобиль Chery разработан на основе передовой архитектуры Chery S2ma-Scalable Intellectual Mars, что обеспечивает его высокую технологическую гибкость и безопасность. Он рассчитан на перевозку двух человек, а высота его полета достигает 1000 метров, что делает его подходящим для различных типов полетов как в городских, так и в пригородных зонах.
Chery утверждает, что основная задача их летающего автомобиля — это решение проблемы пробок в городах и обеспечение быстрых перелетов на короткие расстояния. В условиях современного мегаполиса, где пробки часто затрудняют передвижение, такие транспортные решения могут значительно повысить эффективность городской логистики.
Летающие автомобили, такие как Land and Air Vehicle, потенциально смогут сократить время в пути, особенно в густонаселенных районах. Кроме того, использование вертикального взлета и посадки дает возможность эффективно использовать ограниченное городское пространство.
Важно отметить, что Chery — не единственная компания, работающая над летающими автомобилями. Компании, такие как Xpeng, GAC, SAIC и Geely, уже успешно продемонстрировали свои версии летающих транспортных средств. Это подчеркивает общий тренд в индустрии и говорит о том, что коммерциализация летающих автомобилей может произойти гораздо быстрее, чем ожидалось ранее.
По мнению экспертов, летающие автомобили могут стать частью нашей повседневной жизни так же быстро, как это произошло с беспилотными автомобилями. Уже сейчас беспилотные автомобили активно используются в Китае и некоторых других странах, и по аналогии с ними можно ожидать стремительное внедрение и летающих машин.