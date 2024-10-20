Chery сообщила, что транспортное средство все еще находится в стадии разработки, но уже успешно выполнило испытательный полет на 80 км.

Несмотря на то, что Land and Air Vehicle еще находится на стадии разработки, уже сейчас известно, что он успешно прошел испытательный полет, преодолев расстояние в 80 километров. Этот гибридный летающий автомобиль разработан без рулевого колеса и педали газа. Он состоит из трех ключевых элементов: летающая часть, интеллектуальная кабина и шасси. Транспортное средство способно переключаться между двумя основными режимами: автономный полет и наземное вождение.

В режиме полета автомобиль может вертикально взлетать и приземляться, что идеально подходит для городских условий с ограниченным пространством. Такой транспорт способен кардинально изменить городскую мобильность, снизив количество пробок и сделав передвижение быстрее и эффективнее.

Летающий автомобиль Chery разработан на основе передовой архитектуры Chery S2ma-Scalable Intellectual Mars, что обеспечивает его высокую технологическую гибкость и безопасность. Он рассчитан на перевозку двух человек, а высота его полета достигает 1000 метров, что делает его подходящим для различных типов полетов как в городских, так и в пригородных зонах.

Chery утверждает, что основная задача их летающего автомобиля — это решение проблемы пробок в городах и обеспечение быстрых перелетов на короткие расстояния. В условиях современного мегаполиса, где пробки часто затрудняют передвижение, такие транспортные решения могут значительно повысить эффективность городской логистики.

Летающие автомобили, такие как Land and Air Vehicle, потенциально смогут сократить время в пути, особенно в густонаселенных районах. Кроме того, использование вертикального взлета и посадки дает возможность эффективно использовать ограниченное городское пространство.

Важно отметить, что Chery — не единственная компания, работающая над летающими автомобилями. Компании, такие как Xpeng, GAC, SAIC и Geely, уже успешно продемонстрировали свои версии летающих транспортных средств. Это подчеркивает общий тренд в индустрии и говорит о том, что коммерциализация летающих автомобилей может произойти гораздо быстрее, чем ожидалось ранее.

По мнению экспертов, летающие автомобили могут стать частью нашей повседневной жизни так же быстро, как это произошло с беспилотными автомобилями. Уже сейчас беспилотные автомобили активно используются в Китае и некоторых других странах, и по аналогии с ними можно ожидать стремительное внедрение и летающих машин.