Китайская компания Erying пополнила свой ассортимент новой материнской платой с интегрированным мобильным процессором Intel в исполнении BGA. И этот процессор — флагманский 24-ядерный 32-поточный Core i9-14900HX. Такое «комбо» оценили всего в 250 долларов, продается система на китайской площадке TMall.

Компания Erying продолжает расширять ассортимент своей продукции, представляя новую материнскую плату с интегрированным процессором Intel Core i9-14900HX в BGA исполнении. Этот процессор, с 24 ядрами и 32 потоками, входит в число флагманских решений Intel, и теперь его можно приобрести в составе системы всего за 250 долларов.

Материнская плата Erying выполнена в формате MicroATX и базируется на чипсете Intel HM770, что обеспечивает отличную совместимость с современными компонентами и высокую производительность системы. Одной из ключевых особенностей этой платы является поддержка четырех полноразмерных слотов для установки оперативной памяти. Максимальный объем ОЗУ может достигать внушительных 192 ГБ, что особенно важно для ресурсоемких задач, таких как рендеринг видео, 3D-моделирование и многозадачность.

Для стабильной работы мощного процессора Intel Core i9-14900HX, в материнской плате предусмотрена эффективная система охлаждения. Процессор оснащен интегрированной испарительной камерой под крышкой, которая помогает справляться с высокими тепловыми нагрузками. Дополнительно для охлаждения используется кулер, совместимый с разъемом LGA1700, что обеспечивает гибкость при выборе системы охлаждения.

Современные материнские платы немыслимы без поддержки быстрого хранения данных, и Erying не стала исключением. Для установки твердотельных накопителей (SSD) плата оснащена тремя слотами M.2, что позволяет пользователям легко наращивать объем хранилища и использовать высокоскоростные SSD. Кроме того, система питания платы выполнена по схеме "8+1+1" фазы, что обеспечивает стабильную подачу энергии для всех компонентов системы, даже при максимальных нагрузках.

Для геймеров и профессионалов, работающих с графикой, предусмотрен один слот PCIe 4.0 x16 для установки видеокарты. Этот интерфейс обеспечивает высокую пропускную способность, что особенно важно для современных графических решений, требующих максимальной производительности.



