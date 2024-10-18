Официально представили Honor X7c. Одним из главных преимуществ смартфона является ёмкий аккумулятор на 6000 мАч. Имеется поддержка быстрой зарядки мощностью 35 Вт.
Honor X7c работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, что обеспечивает достаточно высокую производительность для повседневных задач и игр. Смартфон выпускается в двух конфигурациях: с 6 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти, а также с объёмом встроенной памяти на 128 ГБ или 256 ГБ. Такой выбор позволяет пользователям подобрать оптимальный вариант в зависимости от их потребностей в хранении данных и скорости работы.
Смартфон оснащён большим 6,77-дюймовым экраном с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. Это обеспечивает плавное отображение контента, что особенно оценят любители видеоигр и просмотра видео. Максимальная яркость дисплея достигает 850 нит, что гарантирует отличную видимость даже при ярком солнечном свете. При этом в условиях низкой освещённости яркость может снижаться до 2 нит, что делает экран комфортным для использования в темноте.
Основная камера Honor X7c имеет разрешение 108 Мп, что обеспечивает чёткие и детализированные снимки даже в условиях недостаточного освещения. Дополнительный 2-Мп сенсор помогает улучшить качество портретных фотографий и добавить глубины кадрам. Фронтальная камера с разрешением 8 Мп прекрасно подойдёт для селфи и видеозвонков, обеспечивая хорошее качество изображения.
Одной из интересных особенностей смартфона является защита от воды и пыли по стандарту IP64. Это означает, что устройство способно выдерживать воздействие воды, например, дождя или случайного падения в бассейн, без каких-либо проблем. Производитель утверждает, что Honor X7c может находиться под струёй воды до трёх минут, что добавляет уверенности в его надёжности и долговечности.
Honor X7c работает под управлением операционной системы Android 14 с фирменным интерфейсом MagicOS 8.0, что обеспечивает пользователям интуитивно понятное и гибкое управление устройством. Встроенные функции и приложения MagicOS позволяют эффективно использовать возможности смартфона, а обновлённый интерфейс делает его использование более удобным и приятным.
Смартфон доступен в трёх цветовых вариантах: чёрном, белом и зелёном, что позволяет пользователям выбрать устройство по своему вкусу. На данный момент известно, что новинка поступила в продажу в Азербайджане по цене $212 за версию с 6/128 ГБ памяти и $242 за модель с 8/256 ГБ. Предполагается, что в скором времени Honor X7c станет доступен и в других странах.