Это недорогое устройство, которое, тем не менее, имеет ряд примечательных характеристик. Например, аппарат получил ёмкий аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 35 Вт.

Официально представили Honor X7c. Одним из главных преимуществ смартфона является ёмкий аккумулятор на 6000 мАч. Имеется поддержка быстрой зарядки мощностью 35 Вт.

Honor X7c работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, что обеспечивает достаточно высокую производительность для повседневных задач и игр. Смартфон выпускается в двух конфигурациях: с 6 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти, а также с объёмом встроенной памяти на 128 ГБ или 256 ГБ. Такой выбор позволяет пользователям подобрать оптимальный вариант в зависимости от их потребностей в хранении данных и скорости работы.

Смартфон оснащён большим 6,77-дюймовым экраном с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. Это обеспечивает плавное отображение контента, что особенно оценят любители видеоигр и просмотра видео. Максимальная яркость дисплея достигает 850 нит, что гарантирует отличную видимость даже при ярком солнечном свете. При этом в условиях низкой освещённости яркость может снижаться до 2 нит, что делает экран комфортным для использования в темноте.

Основная камера Honor X7c имеет разрешение 108 Мп, что обеспечивает чёткие и детализированные снимки даже в условиях недостаточного освещения. Дополнительный 2-Мп сенсор помогает улучшить качество портретных фотографий и добавить глубины кадрам. Фронтальная камера с разрешением 8 Мп прекрасно подойдёт для селфи и видеозвонков, обеспечивая хорошее качество изображения.

Одной из интересных особенностей смартфона является защита от воды и пыли по стандарту IP64. Это означает, что устройство способно выдерживать воздействие воды, например, дождя или случайного падения в бассейн, без каких-либо проблем. Производитель утверждает, что Honor X7c может находиться под струёй воды до трёх минут, что добавляет уверенности в его надёжности и долговечности.

Honor X7c работает под управлением операционной системы Android 14 с фирменным интерфейсом MagicOS 8.0, что обеспечивает пользователям интуитивно понятное и гибкое управление устройством. Встроенные функции и приложения MagicOS позволяют эффективно использовать возможности смартфона, а обновлённый интерфейс делает его использование более удобным и приятным.

Смартфон доступен в трёх цветовых вариантах: чёрном, белом и зелёном, что позволяет пользователям выбрать устройство по своему вкусу. На данный момент известно, что новинка поступила в продажу в Азербайджане по цене $212 за версию с 6/128 ГБ памяти и $242 за модель с 8/256 ГБ. Предполагается, что в скором времени Honor X7c станет доступен и в других странах.