Запуск может состояться в ближайшие несколько месяцев. Эту информацию подтвердил местный офис Яндекса. «Поиск» Яндекса с функциями генеративного ИИ уже работает в России и Казахстане, Турция станет третьей страной, где запустят такую версию поиска.

После успешного запуска генеративного ИИ-поиска в России и Казахстане, Турция станет третьей страной, где Яндекс внедрит эту передовую технологию. Компания видит в Турции большой потенциал для роста, учитывая стабильную работу своих сервисов в регионе с 2011 года.

Интеграция генеративного искусственного интеллекта в поисковые системы открывает новые возможности для пользователей. Такой поиск не только выдает точные результаты, но и помогает создавать контент, отвечая на сложные запросы и формируя уникальные ответы на основе огромных массивов данных.

На сегодняшний день аудитория Яндекса в Турции оценивается в 6 миллионов пользователей. Это значительный показатель, который говорит о высоком уровне доверия к сервисам компании. С запуском генеративного ИИ Яндекс рассчитывает привлечь еще больше пользователей, предложив им инновационные и удобные решения.

На протяжении 13 лет Яндекс предоставляет турецким пользователям широкий спектр услуг, таких как «Поиск», «Карты», «Навигатор» и другие популярные сервисы. Генеративный ИИ станет еще одним важным инструментом, который сделает использование поисковых возможностей более персонализированным и эффективным.

Внедрение генеративного ИИ в поиск Яндекса позволит значительно улучшить качество взаимодействия с пользователями. Он сможет понимать контекст запросов, предлагать более релевантные результаты и даже помогать создавать новые идеи и решения для сложных вопросов. Это не просто эволюция поисковых систем, а настоящая революция в способе получения информации.