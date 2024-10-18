Разгонный блок будет храниться на складе блоков технического комплекса космодрома до начала подготовки к запуску.

На космодроме Восточный продолжаются активные приготовления к запуску важной космической миссии. Специалисты Роскосмоса уже приняли разгонный блок «Фрегат», который будет задействован в предстоящих стартах.

Разгонный блок «Фрегат», разработанный и произведённый НПО имени Лавочкина, является одним из ключевых элементов ракет-носителей среднего класса. Его основная задача — обеспечение вывода на орбиту одного или нескольких космических аппаратов. Это устройство успешно применяется для вывода на околоземные орбиты, а также для отправки спутников и других аппаратов на отлётные траектории за пределы Земли. Особенностью блока «Фрегат» является его полная автономность: все манёвры и коррекции курса выполняются без вмешательства с Земли, что значительно повышает точность и надёжность выполнения миссии.

В ноябре 2024 года с космодрома Восточный планируется запуск сразу нескольких космических аппаратов, включая спутники «Ионосфера-М» №1 и №2. Эти аппараты станут первыми элементами новой орбитальной группировки «Ионозонд», предназначенной для мониторинга гелиогеофизической обстановки, так называемой «космической погоды» вокруг Земли. Данная миссия имеет огромное значение для исследования влияния солнечной активности и других космических факторов на Землю и её атмосферу.

Для успешного вывода аппаратов на орбиту будет использована ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Этот проверенный тандем позволяет решать сложные задачи по доставке полезной нагрузки на разные орбиты. Ракета-носитель «Союз-2.1б» отличается своей надёжностью и гибкостью, что делает её одним из самых востребованных средств для выполнения космических миссий. В сочетании с возможностями «Фрегата» это обеспечивает высокую эффективность вывода космических аппаратов в нужные точки на орбите.

Создание орбитальной группировки «Ионозонд» — это важный шаг в развитии космических исследований. Эти аппараты предназначены для мониторинга гелиогеофизической обстановки, что позволит учёным лучше понимать, как изменяется «космическая погода» и как она влияет на Землю. Данные, полученные с этих спутников, помогут улучшить прогнозирование солнечной активности, что особенно важно для обеспечения безопасности космических полётов и защиты высокотехнологичных систем на Земле.