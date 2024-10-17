Объём публичных госзакупок российского системного офисного программного обеспечения и операционных систем в период с января по сентябрь 2024 года вырос на 31,2 % по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 2,3 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании «Тендерплан», где также отметили рост количества тендеров на 45,3 % год к году (805 процедур).

По словам представителя сервиса «Контур.Фокус», значительный вклад в рост закупок операционных систем российского производства внесли такие популярные решения, как Astra Linux и РЕД ОС. Только за третий квартал 2024 года государственные заказчики, работающие по 44-ФЗ, провели 246 тендеров на сумму 282 млн рублей. Это на 60% больше в количественном выражении и на 30% больше в денежном, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако, как отмечает «Контур.Фокус», компании, работающие по 223-ФЗ, показали обратную динамику. За этот же период количество тендеров сократилось на 14%, до 55 процедур, а их общая стоимость упала на 58%, составив всего 97 млн рублей. Это может свидетельствовать о различных стратегиях закупок, в зависимости от характера и потребностей организаций.

Эксперты отмечают, что государственные компании, работающие по 223-ФЗ, демонстрируют так называемый "эффект инерции". Василий Данильчик, эксперт сервиса «Контур.Закупки», объясняет, что компании продолжают готовиться к выполнению новых законодательных требований, что может приводить к замедлению темпов закупок в краткосрочной перспективе. Тем не менее, объем и количество закупок отечественных операционных систем по 44-ФЗ за первые 9 месяцев 2024 года (615 процедур на сумму 918 млн рублей) уже превысил показатели за весь прошлый год, когда было проведено 612 тендеров на сумму 899 млн рублей.

В компании «Ред Софт» отметили, что они продолжают поставки программного обеспечения заказчикам, включая те процедуры, которые не подпадают под стандартные регламенты. Это дает компании дополнительные конкурентные преимущества и возможность расширять рынок. В «Ред Софт» также ожидают, что по итогам четвертого квартала 2024 года рост продаж продолжится, однако точные прогнозы пока не озвучены.

Схожая ситуация наблюдается и в «Группе Астра», где считают, что четвертый квартал традиционно является самым активным периодом для продаж. При этом компания подчеркивает, что оценивать спрос на их продукты только по операционной системе Astra Linux некорректно. Заказчики, которые уже используют Astra Linux, активно закупают и другие продукты компании, что говорит о широком ассортименте и высоком уровне доверия к бренду.