Машина не будет оснащена портом NACS, а будет использовать индуктивную систему зарядки, подробности о которой опубликовало издание ithome.

Во время презентации Tesla показала не только сам автомобиль Cybercab, но и беспроводную зарядку, специально разработанную для этой модели. Было продемонстрировано, как система работает с мощностью в 19 кВт, и при этом батарея автомобиля была заряжена на 35%. Несмотря на то, что скорость зарядки в 19 кВт не достигает уровня Tesla Supercharger, она заметно быстрее, чем стандартная домашняя зарядка Tesla, которая поддерживает мощность до 11,5 кВт.

Индуктивная зарядка — это современная технология, которая не требует физических соединений между зарядным устройством и автомобилем. Вся энергия передается через магнитное поле. Это значительно упрощает процесс зарядки и повышает удобство для владельцев электромобилей. Показатели мощности в 19 кВт позволяют за один час зарядки пополнить запас хода на 70 километров, что делает эту технологию весьма привлекательной для ежедневного использования.

Хотя мощность индуктивной зарядки Cybercab ниже, чем у привычных зарядных станций Tesla Supercharger, ее преимущество заключается в удобстве. Домашние зарядные устройства Tesla способны обеспечить мощность до 11,5 кВт, что заметно медленнее по сравнению с новой беспроводной системой. При этом необходимость подключать кабели исчезает, а это, в свою очередь, упрощает процесс зарядки и делает его безопаснее.

На данный момент Tesla официально не объявила емкость аккумулятора Cybercab, однако существует мнение, что компания может выбрать маломощные батареи для снижения производственных затрат. Аналитик издания The Limiting Factor предполагает, что Cybercab может быть оснащена литий-железо-фосфатными (LFP) батареями типа 4680. Эти аккумуляторы не только дешевле в производстве, но и безопаснее по сравнению с традиционными литий-ионными батареями, что делает их привлекательным выбором для массового производства.

LFP батареи отличаются большей долговечностью и устойчивостью к перегреву, что делает их более безопасными при эксплуатации. В условиях массового производства, когда важна не только эффективность, но и стоимость, выбор в пользу LFP батарей может стать ключевым решением для Tesla. Этот тип аккумуляторов также менее подвержен риску возгорания, что добавляет дополнительный уровень безопасности для владельцев автомобилей Cybercab.