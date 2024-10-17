Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Разгон М
Китай запустил новую группу спутников Gaofen
Qianfan называют китайским аналогом Starlink: эти спутники должны обеспечить пользователей по всему миру высокоскоростным и надёжным широкополосным интернет-соединением.

Китай продолжает активно развивать свою орбитальную группировку Qianfan (Тысяча парусов), которая считается китайским аналогом глобальной сети Starlink. Группировка предназначена для обеспечения пользователей по всему миру высокоскоростным и стабильным широкополосным интернетом. Недавно Китай запустил новую партию спутников Gaofen для расширения этой системы.

Запуск второй группы спутников Gaofen состоялся 15 октября 2023 года в 19:06 по пекинскому времени. Космические аппараты были выведены на орбиту с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-6" (Long March 6) с космодрома Тайюань, расположенного в провинции Шаньси, Северный Китай. В эту партию вошли 18 новых спутников, которые успешно вышли на заданную орбиту, значительно расширив функциональность сети Qianfan.

Первая партия спутников Gaofen была запущена ещё в августе этого года, и теперь орбитальная группировка пополнилась новыми аппаратами, что свидетельствует о быстрых темпах развертывания китайской спутниковой программы.

Планируется, что на первом этапе в группировку войдёт 1296 спутников, из которых 648 должны быть запущены до конца 2025 года для обеспечения регионального интернет-покрытия. Это позволит улучшить доступ к высокоскоростному интернету в отдалённых регионах и развивающихся странах, где традиционные наземные сети не обеспечивают достаточной скорости и стабильности соединения.

Окончательный план включает развертывание более 14 тысяч спутников на низкой околоземной орбите, что позволит создать глобальную сеть интернет-покрытия. В результате Китай стремится не только сократить цифровой разрыв внутри страны, но и предложить своё решение для мирового рынка высокоскоростного интернета.

Спутники Gaofen обладают передовыми технологиями, которые позволяют обеспечивать стабильное интернет-соединение даже в самых труднодоступных регионах планеты. Эти аппараты разработаны для работы на низкой околоземной орбите, что снижает задержки при передаче данных и повышает скорость подключения. Благодаря этому пользователи смогут пользоваться интернетом на высоком уровне, сравнимом с традиционными наземными сетями.

Кроме того, Qianfan будет отличаться высокой надёжностью и устойчивостью к внешним помехам, что особенно важно для пользователей в условиях сложной инфраструктуры.

С запуском Qianfan Китай демонстрирует свои амбиции стать мировым лидером в сфере космических технологий и интернета. Группировка не только укрепит позиции страны в области телекоммуникаций, но и станет важным инструментом для геополитического влияния. В условиях, когда цифровая инфраструктура становится ключевым фактором для развития экономики, Китаю важно предложить конкурентоспособные решения на глобальном рынке.

Помимо этого, программа Qianfan также является частью более широкой стратегии Китая по освоению космоса, включающей развитие пилотируемых миссий, исследования Луны и Марса, а также развитие коммерческих космических проектов.

#китай #интернет #спутники #космические технологии #цифровая инфраструктура #qianfan #широкополосный интернет #gaofen #орбитальная группировка #чанчжэн-6
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Закон Мура больше не работает - Дженсен Хуанг советует покупать больше видеокарт
18
Белорусские инженеры предложили связать новой транспортной сетью БАМ, Транссиб и СМП
4
Платформы Steam и Discord очистили свои страницы от запрещенного контента по требованию РКН
1
ВС РФ обходят Селидово с флангов, угрожая гарнизону ВСУ котлом
+
Fox News: «План победы» Зеленского является проигрышной авантюрой и не принесет мира
1
Производители прекращают производство твердотельных накопителей PCIe Gen3 M.2
1
NI: Тихая шведская подлодка смогла подкрасться к авианосцу США во время учений
+
ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по бронетанковому заводу в Николаеве
+
Китайский производитель электромобилей XPeng полон решимости закрепиться на европейском рынке
+
Военкор Александр Коц показал первые кадры применения новых ракет для ТОС «Солнцепек»
+
Ассоциация налогоплательщиков ФРГ представила случаи нерационального расходования бюджетных средств
+
NVIDIA готовит GeForce RTX 5070 с 18 ГБ видеопамяти GDDR7
5
Эстония стала 45-й страной, присоединившейся к «Соглашениям Артемиды»
3
Президент России внёс на ратификацию договор о стратегическом партнерстве с КНДР
+
Продажи Apple Vision Pro падают из-за нехватки приложений
+
В России с опережением графика завершён крупный ремонт уникальной плавучей АЭС
+
Франция не выполнит обещание по оказанию военной помощи Украине в 2024 году
1
В подбитом в Курской области БМП Stryker были обнаружены документы с перечнем американских солдат
1
Трансмашхолдинг произведёт для метро Новосибирска четыре современных пятивагонных поезда
+
Народная GeForce RTX 5060 с PCI-E 5.0 и 12-контактным разъемом питания выйдет в марте 2025 года
4

Популярные статьи

ТОП-10 лучших термопаст для процессоров в 2024 году
159
Red Dead Redemption за 50 баксов - три варианта поиграть в игру Rockstar на ПК в России
18
Как улучшить звук на ПК - монопольный режим аудио в Windows, ASIO, foobar2000
31
«Объект 775»: секретный советский танк, опередивший свое время
9
Ретроклокинг: Abit SH6 – безальтернативное оверклокерское решение
53
Что немецкие солдаты не отбирали у мирных советских граждан
4
АвтоВАЗу пока не удается "выдавить" китайских автопроизводителей с российского рынка
27
Почему Steam не способен сделать Linux игровым
28
Почему уже совсем скоро Intel, AMD и NVIDIA могут лишиться до 40% прибыли, и при чём тут Китай
20
Как сделать так, чтобы старая Radeon RX 580 за 8000р в новых играх не уступала GeForce RTX 4060
3

Сейчас обсуждают

Валерий Агапов
02:35
Тема неисчерпаемая. В те годы много чего делали по принципу лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Разве можно пожалеть, что сделали из титана подлодку на 80 км/час под водой. Сейчас бы ...
Пятибашенный Т-35: величие на параде, неудача в бою
Виктор Попко
02:32
Чувствуется перевод чужого материала.
Зачем в СССР пытались сделать танк на ракетной тяге и что получилось из этих экспериментов
Валерий Агапов
02:25
После техникума в 1968г. Якутия - 600 км на Север от Якутска, работа на буровой. С 1970г Коми, работа в нефтедобыче слесарь, токарь, оператор, мастер, механик, зам. нач. нефтепромысла, ст. инж. ПТО, н...
АвтоВАЗу пока не удается "выдавить" китайских автопроизводителей с российского рынка
32Влад32
02:15
А использованную туалетную бумагу тоже будут отпралять в Незалежную?
Австралия передаст Украине 49 списанных танков Abrmas
klopcha
02:12
Как выявил подделку? Температура?
ТОП-10 лучших термопаст для процессоров в 2024 году
klopcha
02:09
Что хотел сказать? Тогда не нужно было?
ТОП-10 лучших термопаст для процессоров в 2024 году
klopcha
02:07
Хорошее фото нового разъёма не добавить в статью? Это такой подвальный уровень у автора.
Intel и AMD планируют внедрить в свои видеокарты разъёмы стандарта 12V-2x6
Валерий Агапов
02:05
Китай № 1 в мире. Удели время, изучи это, и цифры и ролики. уже лет 10 я не смотрю на Китай чтобы. не расстраиваться. Там другая вселенная. А самый большой пузырь это США. Я бы мог написать много, но...
АвтоВАЗу пока не удается "выдавить" китайских автопроизводителей с российского рынка
klopcha
02:04
Хочется верить, что это всё пригодится , когда закончатся полезные ископаемые.
В сети появились изображения браслета Xiaomi Smart Band 9 Pro
klopcha
02:01
Как бы Белорусским инженерам не стать Британскими учёными. Хватает своих Российских учёных. Про мегараспил проекта я молчу и про сроки. Метро не могут в сроки построить, не то, что тоннель на севере.
Белорусские инженеры предложили связать новой транспортной сетью БАМ, Транссиб и СМП
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем