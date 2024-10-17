Qianfan называют китайским аналогом Starlink: эти спутники должны обеспечить пользователей по всему миру высокоскоростным и надёжным широкополосным интернет-соединением.

Китай продолжает активно развивать свою орбитальную группировку Qianfan (Тысяча парусов), которая считается китайским аналогом глобальной сети Starlink. Группировка предназначена для обеспечения пользователей по всему миру высокоскоростным и стабильным широкополосным интернетом. Недавно Китай запустил новую партию спутников Gaofen для расширения этой системы.

Запуск второй группы спутников Gaofen состоялся 15 октября 2023 года в 19:06 по пекинскому времени. Космические аппараты были выведены на орбиту с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-6" (Long March 6) с космодрома Тайюань, расположенного в провинции Шаньси, Северный Китай. В эту партию вошли 18 новых спутников, которые успешно вышли на заданную орбиту, значительно расширив функциональность сети Qianfan.

Первая партия спутников Gaofen была запущена ещё в августе этого года, и теперь орбитальная группировка пополнилась новыми аппаратами, что свидетельствует о быстрых темпах развертывания китайской спутниковой программы.

Планируется, что на первом этапе в группировку войдёт 1296 спутников, из которых 648 должны быть запущены до конца 2025 года для обеспечения регионального интернет-покрытия. Это позволит улучшить доступ к высокоскоростному интернету в отдалённых регионах и развивающихся странах, где традиционные наземные сети не обеспечивают достаточной скорости и стабильности соединения.

Окончательный план включает развертывание более 14 тысяч спутников на низкой околоземной орбите, что позволит создать глобальную сеть интернет-покрытия. В результате Китай стремится не только сократить цифровой разрыв внутри страны, но и предложить своё решение для мирового рынка высокоскоростного интернета.

Спутники Gaofen обладают передовыми технологиями, которые позволяют обеспечивать стабильное интернет-соединение даже в самых труднодоступных регионах планеты. Эти аппараты разработаны для работы на низкой околоземной орбите, что снижает задержки при передаче данных и повышает скорость подключения. Благодаря этому пользователи смогут пользоваться интернетом на высоком уровне, сравнимом с традиционными наземными сетями.

Кроме того, Qianfan будет отличаться высокой надёжностью и устойчивостью к внешним помехам, что особенно важно для пользователей в условиях сложной инфраструктуры.

С запуском Qianfan Китай демонстрирует свои амбиции стать мировым лидером в сфере космических технологий и интернета. Группировка не только укрепит позиции страны в области телекоммуникаций, но и станет важным инструментом для геополитического влияния. В условиях, когда цифровая инфраструктура становится ключевым фактором для развития экономики, Китаю важно предложить конкурентоспособные решения на глобальном рынке.

Помимо этого, программа Qianfan также является частью более широкой стратегии Китая по освоению космоса, включающей развитие пилотируемых миссий, исследования Луны и Марса, а также развитие коммерческих космических проектов.