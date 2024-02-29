Эта бионическая медуза может путешествовать в глубины океанов так, как никогда не сможет человек.

Вы уже слышали о роботах-медузах, которые могут очищать океан от пластикового мусора. Но слышали ли вы о роботе-медузе, который плавает быстрее и может перевозить больше вещей, чем настоящая медуза? Используя сочетание деталей машины и способностей, присущих животным, ученые создали биогибридного робота-медузу, который может действовать как автономный агент по сбору данных и быть развернутым в морской среде для получения информации. Около 5% океана уже исследовано, а остальное остается загадкой. Ученые хотят исследовать еще больше океана, а для этого им нужны более совершенные инструменты, позволяющие делать это в кратчайшие сроки.

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Исследователи из Калифорнийского технологического института разработали робота-медузу, управляемого электричеством на основе мышц настоящей медузы. Они испытали его в большом аквариуме и обнаружили, что он хорошо плавает и может переносить предметы, не сильно замедляясь. Этот робот дешев, хорошо работает и может плавать там, где обычно живут медузы.

Со слов ученых, данные, собранные роботом-медузой, будут касаться таких переменных, как температура, соленость и концентрация кислорода, которые подвержены изменениям, вызванным эволюцией климата нашей планеты. Медузы - это оригинальные исследователи океана, они достигают самых глубоких его уголков и одинаково хорошо чувствуют себя в тропических или полярных водах. Поскольку у них нет мозга или способности чувствовать боль, разработчикам удалось в сотрудничестве с биоэтиками создать этого биогибридного робота с соблюдением этических принципов.

Эксперименты по плаванию на длинные дистанции проводились в морской воде, где проверялись плавательные качества биогибридного робота-медузы. Объект был тщательно подготовлен, чтобы соответствовать условиям, необходимым для проведения экспериментов. Каждая медуза была оснащена электроникой и прикреплена к соответствующему переднему телу, после чего ее выпустили в аквариум для проведения испытаний.

Специальный резервуар действовал как беговая дорожка, но для вертикального плавания. В ходе испытаний исследователи обнаружили, что медузы, оснащенные специальными приспособлениями (плавательным кардиостимулятором и передним телом), могут плавать гораздо быстрее, чем естественные, даже перенося предметы.

В океане путешествие от поверхности до нескольких тысяч метров займет у медузы несколько дней, поэтому разработчики хотели создать установку для изучения этого процесса в лаборатории. Вертикальный резервуар позволяет животным плавать против вертикального течения, как беговая дорожка для пловцов. Такая установка стоит около $20 за одну медузу, что гораздо дешевле, чем аренда исследовательского судна, которая может стоить более $50 тыс. в день.