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elkobitrasz
Илон Маск: Новая Tesla будет разгоняться до 100 км/ч меньше, чем за секунду
Глава Tesla Илон Маск заявил, что компания представит электромобиль Roadster уже в этом году.

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Илон Маск причудливо делает смелые заявления о своих предприятиях, и неудивительно, что некоторые из них оказываются правдой. Его заявления, касающиеся его компании по производству электромобилей Tesla, в большинстве случаев оказываются верными. Но последнее заявление Маска о Tesla Roadster может оказаться самым возмутительным. Маск сообщил на платформе X, который теперь также принадлежит ему, и поделился потрясающими новостями о разработке долгожданного второго поколения электрического суперкара.

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Маск сообщил, что планирует представить окончательный дизайн Roadster к концу 2024 года и начать поставки автомобиля в 2025 году, что на четыре года позже первоначального срока, намеченного на 2020 год. Но это не так уж и плохо. Cybertruck Tesla тоже вышел на рынок с опозданием, но это был хорошо законченный и доработанный продукт. Производственный дизайн завершен и будет представлен в конце года, а поставки намечены на следующий год.

Но Маск заверил своих поклонников, что задержка стоила того, поскольку Roadster будет представлять собой не что иное, как удивительную инженерную разработку и инновации. Roadster, который Маск впервые представил в 2017 году вместе с Tesla Semi, не является типичным спортивным автомобилем. Автомобиль электрический и четырехместный со съемной стеклянной крышей, обеспечивающий комфорт и стиль. Но что отличает его от других, так это производительность, которая, как утверждает Маск, не сравнится ни с одним другим серийным автомобилем в истории.

Маск утверждает, что он сможет разгоняться до 100 км/ч менее чем за секунду. Он сообщил об этом, отвечая на сообщение о целевых показателях разгона нового Roadster. Tesla Model S Plaid разгоняется за 1,9 секунды.

По данным Auto Express, текущим рекордсменом по разгону серийного автомобиля до 0-100 км/ч является Dodge Challenger SRT Demon 170, который разгоняется за 1,66 секунды. Если обратиться к старым сообщениям Маска, то он пошутил, что Roadster также будет оснащен опциональным пакетом SpaceX, который добавит в автомобиль десять небольших ракетных двигателей, улучшающих его ускорение, максимальную скорость, торможение и прохождение поворотов. Маск намекнул, что ракеты могут позволить автомобилю летать на короткие расстояния, очевидно, с сарказмом. Но специальный пакет для сотрудничества со SpaceX может предложить более эстетичные и полезные функции.

Неудивительно, что заявления Илона Маска о долгожданном Tesla Roadster оставили многих людей в замешательстве и радости. В то время как немногие поклонники Tesla в восторге от гиперкара, некоторые беспокоятся о его осуществимости, безопасности и законности.

В случае, если Маск сможет выполнить свои обещания. В этом случае Roadster укрепит позиции Tesla как лидера в автомобильной промышленности и потенциально изменит представление об электромобилях.

#tesla #илон маск #авто #транспорт #elkobitrasz #roadster
Источник: motor1.com
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