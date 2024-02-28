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elkobitrasz
AutoFlight провела первый в мире автономный межгородской полет электрического аэротакси
Полет на самолете AutoFlight занял всего 20 минут, что значительно меньше трехчасового перелета, характерного для наземного транспорта.

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Ведущий разработчик электрических самолетов вертикального взлета и посадки (eVTOL) компания AutoFlight, отметила важную веху в развитии городской воздушной мобильности, совершив первый в мире автономный межгородской полет электрического аэротакси.

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В ходе демонстрационного полета было преодолено 50-километровое расстояние между Шэньчжэнем и Чжухаем в Китае, проходящее через дельту Жемчужной реки. Полет занял всего 20 минут, что значительно меньше трехчасового перелета, характерного для наземного транспорта.

Пятиместный самолет Prosperity eVTOL от компании AutoFlight демонстрирует технологическое превосходство компании. Эта успешная демонстрация подчеркивает возможности AutoFlight и растущую поддержку региональными правительствами интеграции eVTOL. Известный дизайнер Фрэнк Стивенсон, работавший над такими брендами, как Mini, Fiat, Ferrari, McLaren и Maserati, разработал модель Prosperity.

Основатель, генеральный директор и сопредседатель компании AutoFlight Тянь Юй выразил волнение по поводу демонстрации возможностей AutoFlight во время демонстрационного полета eVTOL между городами. По его словам, компания также планирует сотрудничать с местными властями и партнерами по всему миру. Ее цель - сделать полеты eVTOL безопасными, эффективными, устойчивыми и доступными для городов по всему миру. Юй добавил, что региональное правительство планирует развивать экономику низких высот. Стратегия заключается в открытии тысяч вертипортов и сотен воздушных маршрутов eVTOL в районе Большого залива на юге Китая, включая маршрут между Шэньчжэнем и Чжухаем.

Сценарии применения низковысотных самолетов включают пассажирские перевозки, туризм, логистику и аварийные службы. В краткосрочной перспективе разрабатываются планы по достижению 300 тыс. полетов грузовых БПЛА в этом регионе в год.

Одним из партнеров AutoFlight является компания Heli-Eastern, ведущий перевозчик низковысотной авиации общего назначения и поставщик вертолетных услуг в этом регионе. Heli-Eastern согласилась приобрести у AutoFlight 100 пассажирских самолетов eVTOL Prosperity. Эти самолеты будут использоваться на маршрутах, подобных тому, что был продемонстрирован сегодня, и в других транспортных узлах региона.

Технология eVTOL способна изменить городской транспорт, предлагая применение в пассажирских перевозках, туризме, логистике и аварийных службах. По сравнению с вертолетами, eVTOL имеют то преимущество, что для взлета и посадки им требуется минимальная инфраструктура, в то же время они обладают высокой скоростью полета, свойственной традиционным самолетам.

При этом электрические силовые установки обеспечивают более низкие эксплуатационные расходы и значительно снижают уровень шумового загрязнения. Демонстрационный полет также продемонстрировал способность AutoFlight ориентироваться в сложном и строго регламентированном воздушном пространстве, обеспечивая безопасную интеграцию в существующие структуры воздушного движения.

AutoFlight рассчитывает получить сертификат на пассажирские полеты с экипажем для Prosperity eVTOL примерно через два года.

#китай #elkobitrasz #evtol #autoflight #электрический самолет вертикального взлета и посадки
Источник: evtolinsights.com
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