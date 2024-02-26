На мероприятии Galaxy Unpacked в январе, где были представлены смартфоны Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra, компания Samsung также показала устройство Galaxy Ring — фитнес-трекер в форме кольца для ношения на пальце.

Сначала Samsung представила Galaxy Ring на выставке Unpacked в прошлом месяце. 26 февраля 2024 года, на Всемирной мобильной конференции (MWC 2024), представители компании Samsung наконец-то сообщили больше подробностей о своем аксессуаре, ориентированном на здоровье.

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Galaxy Ring - это не первый шаг компании Samsung в сферу носимых медицинских технологий. У компании уже есть линейка часов, которые отслеживают частоту сердечных сокращений и сообщают, сколько часов REM-сна пользователи провели предыдущей ночью.

Компания рекламирует кольцо как элегантный, но функциональный аксессуар для улучшения самочувствия людей. По размеру кольцо действительно напоминает своего конкурента, кольцо Oura, но оно немного шире в обхвате, предположительно для того, чтобы Samsung могла собрать в себе множество датчиков, размещенных в его компактной рамке. Несмотря на изящный внешний вид, первые впечатления говорят о том, что Galaxy Ring будет легким, что обещает удобство при длительном ношении. Носить кольцо ночью гораздо удобнее, чем громоздкие часы.

Доступны размеры от 5 до 13, обозначенные маркировками от S до XL. Samsung гарантирует индивидуальную посадку для пользователей любого роста. Емкость аккумулятора зависит от размера, предлагая диапазон от 14,5 мАч до 21,5 мАч, хотя конкретные данные о времени автономной работы остаются неуточненными, сообщает издание The Verge.

Вице-президент по цифровому здоровью Samsung доктор Хон Пак написал в своем блоге о том, что новое дополнение к портфолио носимых устройств, Galaxy Ring предложит пользователям совершенно новый способ упростить повседневное самочувствие, давая им возможность лучше понять себя днем и ночью. С Galaxy Ring пользователи смогут получить непревзойденный опыт на каждом этапе своего оздоровительного путешествия, и все это в соответствии с более широкой концепцией Samsung по созданию более связанной, интегрированной и бесшовной цифровой оздоровительной платформы.

В Galaxy Ring также будет реализована новая функция под названием My Vitality Score, предназначенная для оценки уровня бдительности пользователей и предоставления персонализированной обратной связи с помощью Booster Cards.

Пока Samsung умалчивает о таких деталях, как цена и доступность, время покажет, будет ли Galaxy Ring популярным на рынке носимых устройств. Однако ограниченная совместимость с телефонами Samsung Galaxy ставит под сомнение возможность их использования, в то время как планы по расширению совместимости с Android и потенциальной интеграции с iOS все еще находятся на рассмотрении.