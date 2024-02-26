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elkobitrasz
Илон Маск опубликовал очередное видео прогулки с роботом Tesla Optimus
Илон Маск опубликовал еще одно видео, на котором запечатлен человекоподобный робот Optimus, гуляющий по лаборатории Tesla.

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Маск поделился на сайте X новым видео, на котором невероятный робот Optimus компании Tesla совершает обычную прогулку по лаборатории Tesla. С момента публикации в субботу, 24 февраля 2024 года, ролик продолжительностью 1 минута и 18 секунд привлек большое внимание и за несколько дней набрал почти 83 млн просмотров.

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В ролике Optimus предстает в более законченном виде, чем в ранее опубликованных видео. Илон Маск также показывает, насколько мобилен робот на самом деле. Однако, как отмечают другие комментаторы, успехи Optimus от Tesla были бы впечатляющими еще несколько лет назад, но сейчас он отстает от других разработок, например, от Boston Dynamics.

Это новое видео появилось всего через несколько недель после другого, опубликованного в конце января. Данный ролик является ценным источником информации для тех, кто интересуется робототехникой. Ведь в нем также показано сложное взаимодействие сервоприводов и актуаторов, а также сложный танец шестеренок и моторов, которые приводят в движение металлический скелет.

Компания Tesla впервые представила Optimus в 2021 году, и робот-гуманоид добился значительных успехов. Робот демонстрирует стремление Tesla выйти в мир робототехники, используя свой опыт в области искусственного интеллекта (ИИ), аккумуляторных технологий и автоматизации. Основная задача Optimus - выполнять задачи, которые для человека являются повторяющимися, небезопасными или скучными.

Если Optimus будет реализован, он сможет произвести революцию в различных отраслях промышленности, автоматизировав трудоемкие процессы. Робот имеет рост 1,73 м и вес около 56,7 кг. Его цель - ориентироваться в мире людей и взаимодействовать с инструментами, транспортными средствами и окружающей средой таким образом, который раньше был присущ только человеку. Tesla планирует наделить Optimus способностью понимать человеческие команды и жесты и реагировать на них, что позволит ему выполнять различные задачи, от производства и логистики до домашних дел.

#tesla #илон маск #робототехника #робот #elkobitrasz #tesla optimus
Источник: twitter.com
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