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elkobitrasz
Ученые из США создали беспроводное зарядное устройство, которое может питать медицинские имплантаты
Это первое в своем роде устройство с высокой эффективностью использует два источника энергии одновременно.

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Будущее имплантируемых устройств развивается, и все больше желающих использовать беспроводные технологии для их питания. Медицинские имплантаты, от кардиостимуляторов до инсулиновых помп, нуждаются в надежном источнике питания. Однако разработка эффективных беспроводных систем питания сопряжена со значительными технологическими препятствиями.

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Ученые из Университета штата Пенсильвания разработали принципиально новое беспроводное зарядное устройство, которое может питать медицинские имплантаты. Это первое в своем роде устройство может эффективно собирать энергию одновременно от магнитных полей и ультразвука.

«Наше устройство может открыть биомедицинские приложения нового поколения, поскольку оно способно генерировать на 300% больше энергии, чем современные устройства. Сочетание двух источников энергии в одном генераторе позволяет значительно повысить мощность, вырабатываемую устройством при заданном объеме, что может открыть множество областей применения, которые раньше были невозможны», - сказал профессор-исследователь из Университета штата Пенсильвания и соавтор исследования Бед Пудель.

Технология беспроводной зарядки открывает возможности для создания крошечных биоэлектронных устройств миллиметрового размера, не требующих батареек. Традиционные имплантаты, такие как кардиостимуляторы, часто питаются от батареек и заряжаются через провода, что создает такие проблемы, как ограниченный срок службы и необходимость хирургической замены. В некоторых случаях это может привести к нежелательной инфекции или медицинским последствиям. Новая технология беспроводной зарядки может увеличить срок службы имплантатов, снизив при этом хирургические риски.

Со слов ученых, проблема в том, что по мере того, как вы делаете эти имплантаты менее инвазивными, делая их все меньше и меньше, эффективность беспроводной зарядки становится намного ниже. Чтобы решить эту проблему, необходимо увеличить мощность. Но проблема в том, что высокочастотные электромагнитные волны могут быть вредны для организма. Магнитное поле и ультразвук часто работают на более низких частотах и могут быть использованы для беспроводной зарядки имплантатов.

В устройствах используется сложный двухступенчатый процесс преобразования энергии магнитного поля в электричество. Первый слой, магнитострикционный, играет решающую роль, преобразуя магнитное поле в напряжение. Одновременно второй слой, пьезоэлектрический, преобразует это напряжение или вибрации в электрическое поле. Этот комбинированный механизм позволяет устройству превращать энергию магнитного поля в электрический ток. Кроме того, пьезоэлектрический слой обладает двойной способностью. Помимо преобразования напряжения в электрическое поле, он может одновременно преобразовывать энергию ультразвука в электрический ток.

Эта новая особенность повышает адаптивность устройства, позволяя ему использовать источники энергии магнитного поля и ультразвука с большой эффективностью и результативностью.

В пресс-релизе сообщается о том, что теперь ученые могут объединить две модальности в одном приемнике. Это может превзойти любой из отдельных методов, потому что теперь у них есть два источника энергии. Ученые могут увеличить мощность в четыре раза, что очень важно. Помимо применения в медицине, эта технология может быть использована для питания беспроводных сенсорных сетей в «умных зданиях».

#сша #elkobitrasz #открытие ученых #медицинские имплантаты #университет штата пенсильвания
Источник: pubs.rsc.org
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