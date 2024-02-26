Используя стебли сельскохозяйственных культур и пластиковую пленку, исследователи смогли снизить засоленность почвы на 36%.

Инновационный подход, использованный почвоведами из Китайской академии сельскохозяйственных наук, помог превратить огромные участки соленой почвы в плодородные фермы. Эксперименты проводились в уезде Вуюань в китайском регионе Внутренняя Монголия.

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По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), около 9% суши Земли засолено и непригодно для сельского хозяйства в его нынешнем виде. Хотя природные условия, такие как пустыня, могут привести к ухудшению качества почвы, деятельность человека также внесла свой вклад в эти изменения. Плохое управление водными ресурсами является одним из факторов, вызывающих повышенную засоленность почвы.

В Вуюане фермеры чрезмерно орошают свои земли водой из близлежащего Желтого моря. Это повышает уровень грунтовых вод в регионе, что приводит к миграции почвенных солей в верхние слои грунта. В засушливом регионе выпадает очень мало осадков, и содержание солей в почве не разбавляется, что приводит к их накоплению.

Группа почвоведов под руководством Ли Юйи разработала инновационный подход к решению проблемы растущей солености. Исследователи использовали стебли сельскохозяйственных культур длиной 5-15 см и зарыли их в почву на глубину около 30-40 см. Затем земля была накрыта пластиковой пленкой для сохранения влаги. Стебли растений не позволяли солям подниматься на поверхность. Благодаря удержанию влаги команда снизила содержание солей в почве в среднем на 36%. Снижение солености привело к увеличению урожая на 30,5%, согласно данным, опубликованным государственным изданием в Китае Science and Technology Daily.

При населении в 1,4 млрд человек продовольственная безопасность является одним из приоритетных секторов для Китая. Однако страна сталкивается с многочисленными проблемами, поскольку занимает третье место в мире по количеству засоленных и защелоченных земель в своих географических границах.

100 млн Га земли на материковой части Китая имеют повышенную засоленность, большинство из них находятся в засушливых и полузасушливых районах центрального и западного Китая. По оценкам правительства, треть этих земель может быть возвращена в пользование после применения технологий или улучшения методов ведения сельского хозяйства. Тем не менее, в 2023 году Китай собрал огромный урожай, и власти намерены поддерживать объем производства зерна на уровне более 650 млн тонн, чтобы обеспечить самодостаточность в условиях изменения климата и неопределенности на мировых рынках продовольствия.

Для достижения этой цели Китай разработал около 40 технологий по обработке засоленных почв и возвращению их в пригодное для сельского хозяйства состояние. Страна также стремится поделиться этими технологиями с другими странами в рамках своей инициативы «Один пояс, один путь».

Для того чтобы подготовиться к этому, Китай сотрудничает с такими странами, как Италия, Япония, Южная Корея и США, чтобы вывести семена риса с генами, устойчивыми к засолению, пишет в своем отчете South China Morning Post. Группа специалистов, например, из Китайской академии сельскохозяйственных наук, более десяти лет изучала солено-щелочные почвы в стране и разработала меры, специально адаптированные к местным условиям.