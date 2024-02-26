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elkobitrasz
В Китае открылся Харбинский ледовый парк площадью 810 тыс. кв. м.
В 2024 году площадь ледового парка в Харбине составляет 810 тыс. кв. м, он создан из 250 тыс. кубометров льда реки Сонхуа и представляет собой тщательно замороженное зрелище.

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Один из крупнейших снежных фестивалей в мире, Харбинский международный фестиваль ледяных и снежных скульптур в Китае представляет собой «Ледяной город», занимающий площадь, эквивалентную 300 футбольным полям, а его строительство обошлось примерно в $500 млн.

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Благодаря прохладным сибирским ветрам город Харбин на северо-востоке Китая превращается в зимнюю страну чудес, украшенную многочисленными искусственными ледяными скульптурами и дворцами. Среди этого замерзшего пейзажа посетители могут кататься на лыжах, плавать или ездить на ледяном велосипеде, перемещаясь по первозданным белым пейзажам, где температура может опускаться до -35C.

За годы своего существования Харбинский ледовый фестиваль превратился в выдающееся зимнее туристическое направление и прибежище фотографов. Тысячи туристов отправляются в путешествие в ледяной город в декабре, январе и феврале в поисках зимнего отдыха, семейного уединения или романтического медового месяца. С момента своего основания в 1963 году ежегодный фестиваль является одним из крупнейших в мире. Несмотря на перерывы во время Культурной революции, он возобновился к 1985 году. 

В 2024 году ледовый парк в Харбине раскинулся на площади 810 тыс. кв. м., тщательно созданный из 250 тыс. кубометров льда, добытого из замерзшей реки Сонхуа. Каждый декабрь команда из примерно 300 ледодобытчиков, состоящая из строителей и фермеров, берется за эту работу. Поскольку искусственный лед не обладает необходимой толщиной и прочностью, чтобы противостоять ветру, приходится добывать тысячи ледяных глыб из широкой реки Сонхуа, перевозить их на грузовиках и собирать, формируя высоченные ледяные сооружения.

Среди них - замки в натуральную величину, полнофункциональный ресторан-хотспот, мосты и головокружительные ледяные горки. После захода солнца скульптуры освещаются яркими огнями и изображают различные конструкции - от традиционных зданий в китайском стиле до очаровательных сказочных замков и сооружений, напоминающих пекинский Храм Неба, сообщает Conde Nast Traveller.

На выставке «Международная выставка искусств снежных скульптур на острове Сан» представлены массивные снежные скульптуры, созданные художниками со всего мира. «Харбинский мир ледяных фонарей Ванды» предлагают очаровательные экспозиции ледяных фонарей. В Ванде можно увидеть более тысячи светящихся фонарей и сотни скульптур, в том числе искусно вырезанных местными энтузиастами и студентами колледжей. Как сообщается на сайте фестиваля, парк Чжаолинь, где проходит шоу ледяных фонарей и садовая вечеринка, поражает посетителей разноцветными фонарями, освещающими вечер, в сопровождении оживленных соревнований по резьбе по льду.

Для любителей приключений есть такие развлечения, как ледовый скалолаз, стрельба из ледяного лука, ледяной гольф и бои снежками. Харбинский ледяной и снежный мир - самая оживленная площадка фестиваля - предлагает катание на коньках, лыжах, ледяных лабиринтах и ледяных велосипедах. С культового колеса обозрения «Снежинка» открываются захватывающие виды на ледяные замки и экспонаты, идеальные для фотосессий. Любители острых ощущений могут прокатиться на супер-горках, высота некоторых из которых достигает 310 м.

#китай #выставка #elkobitrasz #харбин #харбинский международный фестиваль ледяных и снежных скульптур 2024
Источник: cntraveller.in
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