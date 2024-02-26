Нападение на корабль «Рубимар» представляет собой самый значительный ущерб, когда-либо нанесенный коммерческому судну с тех пор, как хуситы начали обстреливать корабли в ноябре в ответ на наступление Израиля в секторе Газа.

Грузовое судно, перевозившее более 41 тыс. тонн удобрений, было поражено несколькими ракетами, выпущенными йеменскими повстанцами Хути, что привело к образованию нефтяного пятна в Красном море, которое может перерасти в экологическую катастрофу, заявили в субботу американские военные.

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Судно Rubymar под флагом Белиза, принадлежащее Великобритании и управляемое Ливаном, проплывало через Баб-эль-Мандебский пролив, стратегический водный путь, соединяющий Красное море и Аденский залив, когда 18 февраля 2024 года оно подверглось атаке.

Судно направлялось в Болгарию из Объединенных Арабских Эмиратов, и его экипаж был вынужден покинуть судно после того, как под ним образовалось нефтяное пятно. По словам оператора судна, компании Blue Fleet Group, все они были спасены и эвакуированы в Джибути.

Центральное командование США (CENTCOM), контролирующее военные операции США на Ближнем Востоке, заявило, что судно стоит на якоре, но медленно набирает воду и оставило 29-километровое нефтяное пятно в Красном море. В момент нападения судно Rubymar перевозило более 41 тыс. тонн удобрений, которые могут вылиться в Красное море и усугубить экологическую катастрофу, об этом говорится в заявлении CENTCOM. Хути продолжают демонстрировать пренебрежение к региональным последствиям своих неизбирательных атак, угрожая рыболовной промышленности, прибрежным общинам и импорту продовольствия, говорится также в сообщении.

Поддерживаемые Ираном повстанцы Хути, которые контролируют большую часть северного Йемена и столицу Сану, взяли на себя ответственность за нападение. Хути сообщили о том, что атака является частью их кампании по нарушению торговли через Красное море в знак солидарности с палестинцами в Газе, которые с 2023 года подвергаются израильским бомбардировкам. Повстанцы также поклялись продолжать свои атаки до тех пор, пока Израиль не прекратит войну в Газе, которая привела к тысячам жертв, в основном детей и женщин, по данным ООН.

Нападение на судно Rubymar - последнее в серии ударов хутистов по коммерческим и военным судам в Красном море и Аденском заливе, которые привели к эскалации напряженности в регионе и повысили риск более широкого конфликта.

США и Великобритания, а также ряд других западных союзников, поддерживают коалицию под руководством Саудовской Аравии, которая с 2015 года ведет войну против хути, пытаясь восстановить свергнутое правительство Йемена. Коалиция наносит авиаудары и осуществляет морскую блокаду районов, контролируемых хути, что привело к массовым жертвам среди мирного населения и гуманитарному кризису.

Американские военные также заявили, что нанесли несколько ударов в целях самообороны по позициям, контролируемым хути в Йемене, уничтожив семь мобильных противокорабельных крылатых ракет, которые повстанцы готовили к запуску в сторону Красного моря. По данным CENTCOM, эти действия защитят свободу навигации и сделают международные воды более безопасными для ВМС США и торговых судов.

В компании-операторе судна Blue Fleet Group заявили о том, что сотрудничают с властями, чтобы как можно скорее отбуксировать судно в Джибути и предотвратить дальнейший ущерб окружающей среде и судну. Генеральный директор компании Рой Хоури сообщил, что судно все еще находится на плаву, но получило значительные повреждения от ракетных ударов.

Одна ракета попала в борт судна, в результате чего вода попала в машинное отделение, а корма прогнулась, в то время как другая ракета попала в палубу, не причинив серьезных повреждений.