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elkobitrasz
NVIDIA, Microsoft и другие инвестировали $675 млн в разработчика роботов-гуманоидов Figure AI
Стартап, основанный в 2021 году бывшими инженерами Google, нацелен на создание роботов, которые смогут выполнять задачи, слишком опасные, утомительные или сложные для человека.

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Гонка за создание следующего поколения роботов с искусственным интеллектом (ИИ) разгорается, и стартап под названием Figure AI лидирует в ней благодаря масштабному раунду финансирования, который оценивается в $2 млрд.

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Согласно отчету издания Bloomberg, компания Figure AI, разрабатывающая человекоподобного робота под названием Figure 01, привлекает около $675 млн от звездного списка инвесторов, среди которых Джефф Безос и компании Microsoft, Nvidia, OpenAI, Intel, Samsung и другие.

Стартап, основанный в 2021 году бывшими инженерами Google, нацелен на создание роботов, способных выполнять слишком опасные, утомительные или сложные для человека задачи, такие как добыча полезных ископаемых, строительство или ликвидация последствий стихийных бедствий. По информации Figure AI, ее робот будет обладать улучшенным зрением, локомоцией, манипуляцией и коммуникативными навыками, а также сможет учиться у окружающей среды и взаимодействовать с людьми.

Ранее компания BMW Manufacturing объявила о новом партнерстве с Figure, в рамках которого роботы Figure будут развернуты на заводе BMW в Спартанбурге, Южная Каролина, крупнейшем экспортере автомобилей в США.

Figure AI - не единственная компания, работающая над созданием человекоподобных роботов. Тем не менее, она привлекла внимание некоторых крупнейших представителей технологической индустрии, которые видят в робототехнике с искусственным интеллектом новый рубеж для инноваций и роста.

Бывший генеральный директор Amazon и второй по богатству человек в мире Джефф Безос, инвестировал $100 млн через свою компанию Explore Investments. Microsoft, сотрудничающая с Figure AI с 2023 года, вложила $95 млн. Nvidia и фонд, связанный с Amazon, вложили по $50 млн.

К раунду финансирования присоединились и другие технологические гиганты, такие как Intel, LG и Samsung, а также несколько венчурных компаний, таких как Parkway Venture Capital, Align Ventures, ARK Venture Fund и Aliya Capital Partners. OpenAI, исследовательская организация, одним из основателей которой является Илон Маск, инвестировала $5 млн после того, как в начале этого года рассматривала возможность приобретения Figure AI.

Раунд финансирования, о котором Bloomberg впервые сообщил в январе 2024 года, превысил первоначальную цель в $500 млн благодаря большому интересу со стороны инвесторов. Ожидается, что сделка будет закрыта в понедельник, а предварительная оценка Figure AI составит $2 млрд.

Стартап, базирующийся в Сан-Франциско, не разглашал информацию о своих успехах, но заявил, что планирует запустить своего первого робота в 2024 году. В мае 2023 года Figure AI привлекла $70 млн в рамках раунда финансирования, возглавляемого Parkway, а ее генеральный директор Бретт Адкок сообщил о том, что компания Figure AI станет одной из первых групп, которая выведет на рынок гуманоида, способного быть полезным и заниматься коммерческой деятельностью.

Figure AI не одинока в области робототехники, поскольку несколько других компаний разрабатывают версии человекоподобных роботов. Например, 1X Technologies, норвежский стартап, поддерживаемый OpenAI, в начале этого года привлек $100 млн для своего робота под названием 1X. Канадский стартап Sanctuary AI работает над роботом под названием Phoenix, который, по его утверждению, будет обладать человекоподобным интеллектом и эмоциями.

Производитель электромобилей Tesla, возглавляемый Маском, также разрабатывает робота под названием Optimus, который, по словам Маска, является одним из его самых важных проектов.

Тем временем компания Amazon, которая уже много лет использует роботов на своих складах, также инвестировала в Agility Robotics. Эта компания производит двуногого робота под названием Digit, который может переносить пакеты и подниматься по лестнице.

#робототехника #инвестиции #elkobitrasz #figure ai
Источник: reuters.com
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