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elkobitrasz
Илон Маск намекнул на запуск почтовой службы XMail
На волне прокатившихся по соцсетям слухов о закрытии почтового сервиса Gmail один из сотрудников соцсети X обратился к её владельцу Илону Маску с вопросом о запуске службы с условным названием XMail, и тот подтвердил такие планы.

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Илон Маск рассказал о своем последнем начинании - новом сервисе электронной почты XMail, который может бросить вызов доминированию Google на рынке.

Маск поведал о нем на своей медиаплатформе X (запрещена в РФ), где подтвердил, что XMail скоро появится. Он не сообщил подробностей о функциях сервиса, дате запуска или цене, но намекнул, что он будет интегрирован в приложение X.

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Новость появилась на фоне волны паники среди пользователей Gmail, встревоженных мистификацией изображения, утверждающего, что Google закрывает свой популярный почтовый сервис к августу 2024 года. Изображение, которое выглядело как официальное письмо от Google, стало вирусным на сайте X и в других социальных сетях, вызвав замешательство и возмущение миллионов пользователей.

Компания Google быстро опровергла эти слухи, заявив, что Gmail останется и что он недавно обновил свой интерфейс, сделав его более удобным и красочным. Однако некоторые пользователи остались скептиками и выразили заинтересованность в том, чтобы попробовать XMail в качестве альтернативы.

XMail - один из многих продуктов, которые Маск запустил на своей обновленной социальной медиаплатформе, которую он приобрел у Twitter в 2022 году. Ранее в 2024 году он представил ChatGPT, разговорный ИИ-помощник, который использует обработку естественного языка для создания реалистичных и увлекательных ответов.

Некоторые пользователи оценили ChatGPT как забавный и инновационный метод общения, в то время как другие раскритиковали его как потенциальный источник дезинформации и манипуляций.

Маск также заявил, что его конечная цель для X - сделать его приложением для всего, универсальным магазином для всех онлайн-услуг и действий. Маск намекнул на разработку других продуктов, таких как XPay, цифровая платежная система, и XTube, платформа для обмена видео.

Некоторые эксперты считают, что XMail может стать переломным моментом в индустрии почтовых сервисов, в которой Gmail доминирует уже более десяти лет. По данным компании Demand Sage, специализирующейся на исследованиях рынка, в 2024 году число активных пользователей Gmail превысит 1,8 млрд человек по всему миру.

Стратег по социальным сетям Реа Фриман, сказала MailOnline, что XMail может появиться и что будет интересно посмотреть, как это будет воспринято. Илон Маск внес огромные изменения в платформу Х, и, похоже, общественное мнение не на его стороне, так что за тем, доверят ли люди XMail управление своей электронной почтой, будет интересно понаблюдать. Фриман добавила, что XMail может иметь преимущества перед Gmail, например, быть более безопасным, настраиваемым и интегрированным с другими продуктами X. Однако она также предупредила, что XMail может столкнуться с такими проблемами, как убеждение пользователей перейти с существующих учетных записей электронной почты, соблюдение правил защиты данных и конкуренция с другими почтовыми сервисами, такими как Outlook, Yahoo и ProtonMail.

Необходимо уточнить, разрабатывает ли XMail компания xAI, которую Маск основал в 2023 году для проведения исследований и разработок в области искусственного интеллекта (ИИ). xAI участвовала в некоторых других проектах Маска, таких как Neuralink, интерфейс «мозг-компьютер», и Starlink, спутниковый интернет-сервис.

Маск пока не сообщает, когда XMail станет общедоступной, но некоторые пользователи уже хотят подписаться на нее. Другие, однако, более осторожны и предпочитают пользоваться почтой Gmail, которой они доверяют и на которую полагаются при личном и профессиональном общении.

#илон маск #электронная почта #elkobitrasz #xmail
Источник: androidheadlines.com
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