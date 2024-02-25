За это проголосовали 404 депутата, против выступили 226, четверо воздержались. Ожидается, что закон вступит в силу с 1 апреля.

Парламент страны принял важный законопроект, который отменяет уголовную ответственность за употребление марихуаны и позволяет людям вступать в клубы каннабиса, где они могут покупать и выращивать свою травку.

Законопроект, который поддержали 407 законодателей и 226 выступили против, стал крупной победой канцлера Олафа Шольца и его социально-либеральной коалиции, которые выступают за реформу марихуаны с момента прихода к власти в 2021 году.

реклама

Как сообщает издание Associated Press, министр здравоохранения Карл Лаутербах заявил, что новый закон поможет бороться с черным рынком и защитит молодежь от вредных веществ. По его словам, нынешний запрет каннабиса потерпел неудачу, что привело к росту потребления и увеличению числа случаев употребления зараженной или сильнодействующей травы. Лаутербах, который раньше был против легализации каннабиса, сказал, что изменил свое мнение после того, как послушал экспертов по зависимостям, которые говорят, что устранение стигмы вокруг травки и просвещение людей о ее рисках - лучший способ предотвратить злоупотребление.

Новый закон позволит взрослым иметь до 25 граммов каннабиса для личного использования и выращивать до трех растений в домашних условиях. Закон вступит в силу 1 апреля 2024 года.

Но самой инновационной особенностью закона является создание клубов каннабиса, в которые могут вступать люди старше 18 лет и покупать травку у лицензированного поставщика. Клубы, которые начнут работать с 1 июля 2024 года, будут иметь не более 500 членов каждый, и им будет разрешено выращивать коноплю для потребления своими членами. Члены клуба смогут покупать до 25 граммов в день или 50 граммов в месяц, а для лиц моложе 21 года действует ограничение в 30 граммов. Они не смогут вступать более чем в один клуб и должны будут платить членские взносы в зависимости от количества употребляемой ими травки.

Закон все еще сталкивается с оппозицией со стороны верхней палаты парламента, которая представляет правительства 16 штатов. Некоторые консервативные земли, такие как Бавария, пригрозили оспорить закон в суде.

Законопроект о каннабисе - одна из нескольких прогрессивных реформ, проведенных коалицией Шольца с момента вступления в должность. Они также смягчили правила получения гражданства и двойного гражданства и планируют облегчить отдельным людям смену пола и имени в официальных документах.