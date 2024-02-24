Командование воздушно-космической обороны Северной Америки заявило, что обнаружило воздушный шар на высоте от 43 тыс. до 45 тыс. метров - выше, чем летает большинство коммерческих самолетов.

В пятницу над западной частью США был замечен небольшой блестящий воздушный шар, вызвавший любопытство и спекуляции среди общественности и властей.

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), военное агентство, контролирующее воздушное пространство над США и Канадой, сообщило, что обнаружило воздушный шар на высоте от 43 тыс. до 45 тыс. метров, то есть выше, чем летает большинство коммерческих самолетов. NORAD направило истребители на перехват воздушного шара над Ютой и подтвердило, что им никто не управляет и он не угрожает национальной безопасности.

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Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) также заявило, что воздушный шар не представляет угрозы безопасности полетов, но оно будет следить за ним, поскольку он движется на восток под действием ветров струйного течения. По данным Центра прогнозов FOX, воздушный шар может пролететь над Скалистыми горами и равнинами, а к вечеру пятницы достигнуть Джорджии.

Происхождение и назначение воздушного шара пока неизвестны. Тем не менее, один из американских чиновников сообщил CBS News, что он был сделан из майлара - тонкого светоотражающего материала, который часто используется для воздушных шаров на вечеринках, - и к нему была прикреплена небольшая коробка в форме куба размером около двух футов с каждой стороны. Чиновник сказал, что коробка может быть полезной нагрузкой, но неясно, что в ней содержится и почему она была запущена.

Появление воздушного шара произошло через год после аналогичного инцидента с предполагаемым китайским аппаратом-шпионом, который пролетел над значительной частью территории США, прежде чем был сбит военными у побережья Южной Каролины. Тот воздушный шар находился гораздо выше, на высоте более 60 тыс. метров, и, как полагают, представлял собой высотную разведывательную платформу.

По словам метеоролога Национальной метеорологической службы, в отличие от того воздушного шара, последний, скорее всего, не является шпионским и не похож ни на один из метеорологических шаров, которые агентство регулярно запускает для сбора данных об атмосфере. Эти шары оснащены радиозондами - устройствами, которые передают информацию на землю и тщательно отслеживаются метеорологами. Метеоролог рассказал о том, что обычный метеорологический шар находится в воздухе около 90 минут и следует за направлением ветра. Он добавил, что воздушный шар, который отслеживает NORAD, находится в воздухе гораздо дольше и имеет более неустойчивую траекторию.

NORAD не сообщило, как долго, по его мнению, шар будет находиться в небе и виден ли он с земли. Но некоторые люди уже разместили в социальных сетях фотографии и видео с воздушным шаром, задаваясь вопросом, что это такое и откуда он взялся.

Некоторые шутили, что это НЛО, розыгрыш или маркетинговый трюк. Другие предположили, что это научный эксперимент, хобби-проект или послание кому-то. Но никто не взял на себя ответственность за этот шар и не объяснил его значение. Так что пока шар остается загадкой - но, по мнению властей, безобидной.