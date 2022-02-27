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Отключить россиян от AppStore попросил глава Минцифры Украины у главы Apple
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Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров обратился к генеральному директору компании Apple Тиму Куку с просьбой отключить россиянам доступ в Apple Store. Apple еще не дала ответа премьер-министру Украины, поэтому решение Apple остается в центре внимания. Однако в своем твите Кук выразил недовольство происходящим в Украине, но не затронул обращение украинского министра. Дэвид Кей, профессор права Калифорнийского университета и бывший специальный докладчик ООН по вопросам свободы слова, в ответном твите Федорову выразил несогласие с тем, что лишение россиян доступа к App Store может помешать их общению. Он написал: "Я очень сочувствую, но задаюсь вопросом, как перекрытие доступа российских граждан к магазину приложений повлияет на их возможность общаться, протестовать, организовываться, использовать VPN...". Другие утверждают, что, намерение звучит справедливо, но подход отразится на правах российских граждан в целом.

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Михаил Федоров обратился к другим гигантам технологической индустрии с просьбой присоединиться к его инициативе. Он обратился к Google, чтобы закрыть доступ России к своим сервисам и рынкам, Netflix - заблокировать доступ и контент России на своей платформе, Meta - чтобы заблокировать доступ России к социальным платформам, YouTube - заблокировать некоторые российские каналы. Премьер-министр твердо уверен, если информационные каналы будут закрыты в России, молодежь и умные люди поднимутся на борьбу.

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Несмотря на то, что ряд лиц написали твиты в ответ премьер-министру Украины. Некоторые не преминули отметить, что призыв премьер-министра технологическим гигантам закрыть доступ России к своим платформам является крайним и силовым, но другие считают, что это мера лучше, чем ничего не делать. Другие считают, что украинскому правительству необходимо рассмотреть другие способы защиты с помощью технологий, чтобы защитить свою инфраструктуру.

#apple #санкции #тим кук #store #эпл
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