Ситуация складывается так, что видеокарты действительно могут кардинально подешеветь. При этом на ослабление рынка видеокарт указывают сразу несколько факторов

Каждый, кто хотел приобрести новую видеокарту в течение последних нескольких месяцев или даже лет, замечал, что графические процессоры по цене взлетели до заоблачных высот. Глобальная нехватка чипов, высокий спрос на компьютеры всех видов и майнинг криптовалют привели к тому, что видеокарты стали предметом роскоши и даже дефицитом.

реклама

Фото автора Nana Dua: Pexels

Но такое положение вещей может скоро измениться. Например, известный и надежный источник Greymon55 написал в Твиттере: «Складывается впечатление, что уже в наступающем месяце цены на графические процессоры значительно упадут. Хочется надеяться, это правда». При этом инсайдер не сообщил никаких подробностей о том, почему он ожидает падения цен на видеокарты.

Цены на GPU уже падают

Однако есть некоторые свидетельства того, что предсказание Greymon55 может быть пророческим. Как показывает анализ 3D Center, февраль — это третий месяц подряд, когда цены на графические процессоры уверенно снижаются.

Согласно этому анализу, средняя цена видеокарты серии Nvidia GeForce 30 составляет сейчас «всего» 157 процентов от рекомендованной производителем розничной цены (RRP). А ведь в разгар кризиса графических процессоров в мае 2021 года цена составляла 318 процентов от рекомендованной розничной цены.

Аналогичная ситуация с AMD Radeon TX 6000. Цена в настоящее время составляет 145 процентов от рекомендованной розничной цены. В прошлом году такая видеокарта AMD имела ценник в 216 процентов от рекомендованной розничной цены.

Почему цены на видеокарты падают

Причины снижения цен на видеокарты основываются на нескольких факторах. С одной стороны, вызванный пандемией спрос на ПК, по-видимому, снизился или нормализовался. С другой стороны, в этом году будут выпущены видеокарты следующего поколения от Nvidia и AMD. Intel также анонсировала собственный GPU. Таким образом, в настоящее время ритейлеры могут попытаться избавиться от запасов, что также снижает цены.

анонсы и реклама -30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Кроме того, на рекордно низком уровне находятся цены на криптовалюты, по причине чего майнинг уже не очень выгоден. К тому же и Ethereum объявил, что переключится на модель «Proof-of-Stake», которая больше не позволит майнить криптовалюту с помощью графических процессоров.