После нескольких месяцев ожидания компания Sony наконец-то показала, как будет выглядеть гарнитура VR2

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Компания Sony в прошлом году понемногу раскрывала подробности о предстоящей гарнитуре PlayStation VR 2. Но как будет выглядеть новое устройство долго оставалось загадкой.

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Дизайн PlayStation VR2

В своем блоге старший вице-президент платформы Хидеки Нишино отметил, что гладкий, изогнутый, белый с черным дизайн будет тоньше и легче, чем текущая модель PlayStation VR. Нишино поделился заметкой старшего арт-директора Юдзина Морисавы, который сообщил, что ему удалось встроить в дизайн охлаждающее отверстие, которое предотвратит запотевание линз.

Итоговый вариант дизайна похож на прототипы, показанные в прошлом году, с той же белой на черном отделкой — визуально идентичной консоли PS5.

Как было объявлено в январе, PSVR2 оснащена:

Функцией отслеживания движения глаз

Датчиком тактильной обратной связи с гарнитурой

Дисплеем 4K HDR с разрешением 2000x2040 для каждого глаза

Подключением к консоли PS5 с помощью одного шнура.

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Для PSVR2 анонсирована одна игра: Horizon Call of the Mountain — VR-продолжение приключенческой серии Guerrilla Games. Дата выхода PSVR2 пока не называется.