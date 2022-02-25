Компания Sony в прошлом году понемногу раскрывала подробности о предстоящей гарнитуре PlayStation VR 2. Но как будет выглядеть новое устройство долго оставалось загадкой.
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В своем блоге старший вице-президент платформы Хидеки Нишино отметил, что гладкий, изогнутый, белый с черным дизайн будет тоньше и легче, чем текущая модель PlayStation VR. Нишино поделился заметкой старшего арт-директора Юдзина Морисавы, который сообщил, что ему удалось встроить в дизайн охлаждающее отверстие, которое предотвратит запотевание линз.
Итоговый вариант дизайна похож на прототипы, показанные в прошлом году, с той же белой на черном отделкой — визуально идентичной консоли PS5.
Как было объявлено в январе, PSVR2 оснащена:
- Функцией отслеживания движения глаз
- Датчиком тактильной обратной связи с гарнитурой
- Дисплеем 4K HDR с разрешением 2000x2040 для каждого глаза
- Подключением к консоли PS5 с помощью одного шнура.
Для PSVR2 анонсирована одна игра: Horizon Call of the Mountain — VR-продолжение приключенческой серии Guerrilla Games. Дата выхода PSVR2 пока не называется.