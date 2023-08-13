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chekalskiy За пост начислено вознаграждение
Пожар на Гавайях стал самым разрушительным в новейшей истории США
Несмотря на то, что точный источник возгорания до сих пор не найден, все же есть основания задаться вопросом, что привело к столь интенсивному пожару.

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В таком тропическом раю, как Гавайи, разрушительный лесной пожар, подобный тому, который в среду опустошил целый поселок, кажется необычайно разрушительным и даже прямо апокалиптическим. Поселок Лахайна выглядит так, будто взорвалась бомба. Там ничего не осталось. Вся деревня превратилась в руины.

Мейсон Джарви, житель Лахайны, сказал в интервью NBC: "Это похоже на апокалипсис".

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Несмотря на то, что точный источник возгорания до сих пор не найден, все же есть основания задаться вопросом, что привело к столь интенсивному пожару. Да, изменение климата играет постоянную роль в тех погодных условиях, которые привели к недавним пожарам на Гавайях, включая пожары на острове Мауи и продолжающиеся пожары в других частях штата, таких как Северная Кохала на Большом острове, но в эту катастрофу внесло свой вклад и целое созвездие других причин

.Кратер Барто

По данным правительственного сайта округа Мауи, от причин, связанных с пожаром, погибли 36 человек. Пожар удалось локализовать, но "периодически возникают вспышки", - заявил в четверг представитель армии США, по сообщению New York Times. Согласно заявлению, сделанному вчера вечером тем же представителем армии, генерал-майором Кеннетом Хара (Kenneth Hara), пока нет официальных данных о количестве поврежденных или разрушенных домов и других строений. 

Тео Моррисон, директор Фонда восстановления Лахайны, сообщил Times, что одним из утраченных зданий был Музей наследия Лахайны, в котором хранились "гавайские вещи, вещи времен монархии, плантаций и китобойного промысла, и предметы всех эпох Лахайны". Съемка с беспилотника трагического пожара в момент его возникновения была поистине адской.


А поскольку Лахайна не только любима местными жителями, но и известна как популярное направление для путешественников - одновременно и райский уголок, и культурный центр, богатый старинной архитектурой и историей Гавайев, восходящей к XVIII веку, - чувство утраты будет всеобщим и глубоким. 

По мнению метеорологов Fox Weather, ураган "Дора", прошедший к югу от Гавайских островов и находившийся по состоянию на четверг примерно в 1000 миль от Гонолулу, вероятно, способствовал возникновению пожароопасной обстановки.

Карта, на которой показан ураган "Дора", проходящий далеко к югу от Гавайев

Метеоролог Accuweather Дэн Пидиновски так объясняет эти условия: "Разница в давлении между областью высокого давления к северу от островов и Дорой, проходящей мимо на юге, приводит к очень сильным ветрам по всей территории штата". Ветер возникает потому, что воздух естественным образом перемещается от высокого давления к низкому. Вспомните, например, как воздух вытекает из воздушного шара.

Означает ли связь с ураганами, что в этом виновато изменение климата? Однозначно сказать нельзя, хотя в целом изменение климата влияет на ураганы. Изменение климата означает усиление осадков и наводнений наряду с потеплением воды в океане. Однако пока еще рано утверждать, что можно понять генезис того или иного урагана.

Изменение климата также тесно связано с более частыми, продолжительными и интенсивными засухами. По данным Мониторинга засухи США (U.S. Drought Monitor), подготовленного в четверг утром правительством США и Университетом Небраски-Линкольна, почти 16% территории округа Мауи находится в состоянии "сильной" засухи, а почти 83% территории округа - в состоянии "аномальной сухости".

Засуха уже привела к пожарам в этом году, что было отмечено Национальной метеорологической службой в июле. "Сухие растительные условия привели к возникновению кустарниковых пожаров на Западном Мауи в течение последнего месяца в районах Оловалу и Капалуа. Эти пожары ненадолго закрыли шоссе Honoapiilani Highway. Шоссе Honoapiilani Highway проходит через Лахайну.

Следует отметить, что Лахайна расположена в относительно сухой части острова Мауи, известного своими разнообразными микроклиматами. Название Лахайна происходит от Lā-hainā на гавайском языке, что означает "жестокое солнце".

Дополнительным источником пожарной обстановки на Гавайях является вторжение неместной растительности. Стэнфордский ученый-землевед Питер Витоусек заявил в интервью USAToday: "Нет сомнений, что пожароопасные травы вторглись в более сухие гавайские экосистемы и привели к более крупным и интенсивным пожарам".

Гавайи известны своими влажными тропическими условиями, но в последние годы лесные пожары становятся все более серьезной проблемой, и вряд ли в ближайшее время эта проблема будет решена.

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