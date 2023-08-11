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Rolls-Royce строит ядерный реактор для использования астронавтами на Луне
Будущим астронавтам, живущим и работающим на Луне, потребуются надежные технологии, позволяющие хранить и поставлять непрерывную и надежную энергию.

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Луна, где нет ни ветра, ни горючего, ни воды (насколько нам известно), а темнота длится две недели подряд, - не самое лучшее место для создания солнечных или ветряных электростанций. Британская аэрокосмическая компания Rolls-Royce считает, что у нее есть решение этой проблемы: ядерные микрореакторы.

Похоже, что с этим согласны и в Космическом агентстве Великобритании (UKSA). На прошлой неделе оно объявило о выделении 2,9 млн. фунтов стерлингов на проект лунного микрореактора компании Rolls-Royce. Это стало продолжением исследования стоимостью 249 тыс. фунтов стерлингов, профинансированного агентством в прошлом году.

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Получив новые средства, компания надеется, что к 2029 году будет готова демонстрационная модель модульного микрореактора для доставки на Луну.

"Все космические полеты зависят от источника энергии для обеспечения работы систем связи, жизнеобеспечения и научных экспериментов", - говорится в пресс-релизе, опубликованном в пятницу Британским космическим агентством. "Солнечная энергия, казалось бы, очевидный выбор, но вращение Луны приводит к тому, что за двухнедельным днем следует двухнедельная темнота или ночное время, - сказал CNBC Дара Патель, эксперт по космосу из Национального космического центра в Лестере (Англия). 

С другой стороны, ядерный реактор может обеспечить "непрерывную подачу энергии независимо от местоположения, доступного солнечного света и других условий окружающей среды", - заявили в UKSA. Это может "значительно увеличить" продолжительность будущих лунных миссий и их научную ценность, а также обеспечить постоянный источник экологически чистой энергии, добавили в компании.   Для создания демонстрационного образца ученые и инженеры Rolls-Royce будут сотрудничать с рядом организаций, включая Оксфордский университет, Центр перспективных производственных исследований (AMRC) Шеффилдского университета и Nuclear AMRC.

Проект является частью программы Rolls-Royce по созданию малых модульных реакторов (SMR) стоимостью 500 млн. фунтов стерлингов, которая в прошлом году получила государственную поддержку в размере 210 млн. фунтов стерлингов и направлена на создание, масштабирование и внедрение этой технологии в Великобритании и за ее пределами.

По словам сторонников программы, эти реакторы будут компактными, модульными и заводскими, они будут производить гораздо меньше энергии, чем обычные атомные станции, но при этом будут стоить в разы дешевле. Rolls-Royce рассчитывает завершить строительство первой установки на Земле в начале 2030-х годов, а к 2035 году построить до десяти, причем четыре потенциальные площадки в Великобритании уже намечены. Ожидается, что после запуска каждый реактор будет производить более 400 мегаватт электроэнергии, что позволит обеспечить энергией не менее 400 000 домов.

Однако до коммерческой жизнеспособности еще очень далеко. Строительство реакторов SMR не является дешевым, и в условиях резкого роста цен на материалы и энергию лицензированные производители SMR с трудом укладываются в бюджет. В начале этого месяца компания Rolls-Royce заявила, что финансирование ее текущей программы закончится к концу 2024 г., и потребовала переговоров с правительством Великобритании для поиска новых инвестиций, сообщает Reuters.  

Недавно UKSA выделило 51 млн. фунтов стерлингов британским компаниям на разработку коммуникационных и навигационных сервисов для полетов на Луну, которые позволят будущим астронавтам и оборудованию общаться, обмениваться большими объемами данных и безопасно перемещаться по лунной поверхности. Все эти технологии нуждаются в источнике энергии, и ядерная энергия может стать ключевым фактором.

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#новости #наука и изобретения #техника #космос #наса #луна
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